¿Clarissa Molina y Vicente Saavedra se casan? La pareja habló de su historia de amor y futuro

En los últimos cuatro meses, Clarissa Molina y Vicente Saavedra han sido muy transparentes sobre su relación. Fotos y videos de sus momentos juntos, declaraciones de amor en redes sociales, su aparición oficial en la red carpet y más bellas y románticas experiencias han protagonizado su relación.

Sin embargo, para la sorpresa de muchos, en septiembre realmente no inició su noviazgo. La conductora de El Gordo y La Flaca ya llevaba varios meses disfrutando de su amor con el productor musical antes de hacer pública su relación.

Cuándo inició la relación de Clarissa Molina y Vicente Saavedra



"Tengo novio, estoy saliendo con un caballero, un hombre maravilloso, de verdad que sí estoy súper contenta” fueron las palabras con las que Clarissa Molina confirmó su relación con Vicente Saavedra el 10 de septiembre de 2021.

No obstante, en una reciente entrevista para People en Español, la pareja admitió que su amor nació desde mediados de junio.

En ese entonces, Vicente luchaba con los sentimientos que sentía hacia Clarissa. “No quería aceptar lo que me estaba pasando, que ella me estaba gustando”, expresó. Sin embargo, al final cedió ante lo que sentía y tomó la repentina decisión de subirse a un avión para tener su primera cita con la exreina de belleza.

Clarissa Molina y Vicente Saavedra: el viaje en avión que inició su historia de amor



Clarissa Molina y Vicente Saavedra se conocieron en el 2018 pero en ese entonces su historia de amor todavía no estaba destinada a ser. Vicente se encontraba en una relación y Clarissa, a pesar que sí buscó a Vicente en Instagram y vio todas sus fotos, reconoció que el productor, en ese momento, no era para ella.

Tres años después, en mayo de 2021, volvieron a coincidir en un evento de Lenny Tavárez, momento en el que la chispa se encendió entre los dos y Vicente comenzó a cortejar a la conductora de El Gordo y La Flaca. “No parabas escribiéndome”, comentó la ex concursante de Nuestra Belleza Latina.

Finalmente, el 15 de junio, Vicente despertó con la inquietud de ver a Clarissa, quien se encontraba en República Dominicana cubriendo los Premios Soberano.

Vicente era consciente que Molina tenía una agenda muy ocupada, pero eso no lo detuvo a invitarla a salir.

"Le pregunté: 'Si esta noche yo llego a República, ¿tú tienes algún espacio para atenderme, para ir a cenar, para hablar?'"

La primera cita de Clarissa Molina y Vicente Saavedra



Vicente, quien se encontraba en su natal Puerto Rico, tomó un avión para República Dominicana para finalmente tener su primera cena con Clarissa Molina.

Sin embargo, su cena no fluyó sin contratiempos. En un momento, Clarissa se paró de la mesa y se ausentó por ¡hora y media!

¿La razón? La exreina de belleza tenía un casting para una película. Vicente era consciente de ello, por lo que no le importó poner en pausa su cita romántica e incluso motivó a su staff a esperar con él.

“Yo le dije a todos los muchachos: 'Que nadie coma hasta que Clarissa llegue'”.



Apenada por hacerlo esperar tanto tiempo, Clarissa regresó al restaurante y juntos pudieron terminar la primera cena de muchas más veladas románticas que han compartido.

Clarissa Molina se entregó al amor de Vicente Saavedra



Tras su primera cita, Vicente continuó cortejando a Clarissa, quien en estas primeras etapas de la relación aún se mostraba un poco retraída, según explicó el productor.

Esto provocó que un día Saavedra finalmente le preguntara a Molina si ya se iba a dejar querer. Esta pregunta sin duda impactó a la conductora, quien finalmente se dio cuenta que era momento de dejar que el amor reinara en su vida.

“Yo no me he dejado querer desde hace mucho… Pero dije: 'Déjate querer, que te apapachen, no todo en la vida es trabajo'.”

Su decisión por apostar por el amor sin duda ha tenido frutos. En un inicio Clarissa quedó prendada de la dulzura y forma de ser de Vicente, mientras que el productor musical se enamoró de la sonrisa y risas de la exreina de belleza que llenan de alegría sus días.

Hoy todo esto y más han provocado que ambos disfruten y cultiven una relación de amor, respeto, confianza y admiración.

“Él me ha enseñado mucho también a disfrutar la vida, [a] gozar de todo, el día a día. Creo que ha valido la pena”.

¿Clarissa Molina y Vicente Saavedra planean boda?



Vicente admitió que por el momento están disfrutando el proceso de ser novios, por lo que no puede decir que ya está listo para pedirle matrimonio a Clarissa. No obstante, lo que si es un hecho es que si le encantaría casarse con ella, a quien sin duda ve como su futura esposa.

“Nunca me he casado y quiero casarme, veo a Clarissa como esa persona”.



Por su parte, Clarissa admitió que cada vez que Vicente la invita a cenar, ella se pregunta si esa será la noche en que le entregue el anillo. Tanto ella como los fans de su relación tendrán que esperar un poco más a que llegue el momento y anillo perfecto con el que Vicente planea proponerle matrimonio.

“Tengo que buscar el momento para arrodillarme frente a ella, buscar el anillo perfecto”.