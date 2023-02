Clarissa Molina no estuvo en la alfombra de Premio Lo Nuestro 2023: explicó por qué no desfiló

El pasado 23 de febrero se celebró la entrega número 35 de Premio Lo Nuestro , uno de los eventos musicales más importantes en el mundo del espectáculo. Y como era de esperarse, la "lluvia de estrellas" se hizo presente y se pudieron presenciar famosos como Irina Baeva , Cristian Nodal, Ivy Queen, Marc Anthony, entre muchos más.

Los invitados de lujo arribaron a la Miami-Dade Arena y cada uno impactó con sus hermosos looks en la alfombra magenta, donde se detuvieron unos minutos para conceder entrevistas y posar para los fotógrafos que buscaban sus mejores ángulos; no obstante, hubo una gran ausencia de Clarissa Molina.

La actriz dominicana es una recurrente asistente a la fiesta musical y sus fans estuvieron pendientes para ver su llegada, pero esto jamás pasó.

¿Por qué Clarissa Molina no desfiló en la alfombra de Premio Lo Nuestro 2023?

A diferencia de los demás famosos, Clarissa no pudo desfilar y hacerse notar desde el inicio de la velada, lo cual comenzó a generar incertidumbre en redes.

"¿En dónde está Clarissa? Se te extraña en los premios", "Hace falta Clarissa en estos premios", ¿Alguien ya vio a Clarissa desfilar?", "¿Soy yo o no está Clarissa Molina? Estaba esperando verla, "Yo quería ver a Clarissa, pero no se me hizo, ¿qué pasó?", "Aquí esperando que Clarissa deslumbre con su vestido, pero no la veo", fueron algunos comentarios en redes.



Ante esto, la conductora de 'El Gordo y La Flaca' usó su cuenta de Instagram para aclarar lo ocurrido mediante diversas historias.

Resulta que Clarissa sí tenía planeado pasar por la alfombra magenta, aunque el tráfico de la ciudad se lo impidió y terminó llegando tarde a la cita.

"Señores yo estoy aquí llegando al venue, no pude no hacer la alfombra y este tráfico señores... Bueno, nos veremos adentro" fue lo que externó entre risas mientras hacía una señal de amor y paz con su mano izquierda.



Poco después, publicó un video en cámara lenta donde se le puede ver caminando y mostrando un hermoso vestido negro al interior de la Miami-Dade Arena asegurando que la próxima vez sí estará presente en el desfile del evento.

"¡En una misión especial! Premio lo nuestro. Stylist @claudiafashionsMakeup @carlabeauty. Les debo la alfombra, familia. Next time", es el texto que acompañó su post.

A su llegada Clarissa causó un gran revuelo con un hermoso vestido negro

Sus más de 3 millones de seguidores comentaron el clip con elogios para la famosa y comentaron que su outfit fue uno de los más lindos de la noche.

"Espectacular", "Qué bonita, me hubiera encantado verte en la alfombra", "Lo amo, elegante sin mostrar mucho", "¡Bellísima! Lástima no llegaste a la alfombra", "Siempre rompiéndola, la más bella de los premios", "Eso sí es elegancia" y "¡Estaba esperándote por horas! Espectacular como siempre Clari", es la manera en que se expresaron.



¿Te hubiera gustado verla en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2023? Dinos en los comentarios.

