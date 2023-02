Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecen juntos y muy sonrientes en Premio Lo Nuestro 2023: fotos

La relación de Gabriel Soto e Irina Baeva era considerada una de las más sólidas del espectáculo mexicano; sin embargo, a inicios del 2023 eso cambió después de que comenzaran a circular rumores sobre una posible separación entre los actores, luego de que el artista de 47 años fuera vinculado sentimentalmente con Sara Corrales.

Al negarlo rotundamente, muchos fans se preguntaron cuál era la situación de Soto con Baeva. Tras varias semanas de guardar silencio, dieron a entender que se encuentran más enamorados que nunca y lo hicieron de una manera muy especial.

Gabriel Soto e Irina Baeva posan juntos en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2023

Esto ocurrió el pasado 23 de noviembre de 2023, en la entrega número 35 de Premio Lo Nuestro. En la alfombra magenta, ambos posaron frente a las cámaras, al igual que otras parejas que asistieron a la gala, lo cual sorprendió a todos.

Si bien se tenía conocimiento de que Gabriel e Irina formarían parte del evento como presentadores, el público no sabía si planeaban interactuar de alguna manera. Ahora, sus imágenes juntos parecen desmentir los rumores sobre el posible término de su romance.

Ambos se mantuvieron lado a lado e, incluso, no dudaron en demostrar que su cariño se encuentra más fuerte que nunca al abrazarse tiernamente y compartir una serie de besos.



Por su parte, Irina publicó en sus historias de Instagram las imágenes que les fueron tomadas en Premio Lo Nuestro, dejando en claro que siguen siendo una feliz pareja.

Al darse a conocer su aparición conjunta en Premio Lo Nuestro los internautas comenzaron a reaccionar a las fotos y tuvieron diversos puntos de vista al respecto.

Así reaccionó Internet a las fotografías de Gabriel Soto e Irina Baeva en Premio Lo Nuestro 2023

Primero estuvieron aquellos que se mostraron encantados por la manera en que demostraron su amor, pues hacía mucho tiempo que no se les veía así en público.

""Los dos son bellos !!! Son una pareja bellísima", "Ya superen, se ven divinos", "Qué bueno que callen bocas de gente que solo quieren molestar porque ellos no son felices. Hermosa pareja", Duren, me encanta que terminaron mostrando su verdadera felicidad", "Es pura envidia, solo porque dejaron su relación privada no significa que no se amen", "Hermosos y el resto que deje de molestarlos" o "Amo, dejaron a todos en shock porque creyeron que habían terminado", resultaron ser algunos comentarios.



También muchas personas insistieron en que el supuesto amor que expresaron en la alfombra magenta no fue real, sus poses fueron fingidas y únicamente se encuentran juntos por conveniencia laboral.

"Nop no se ven enamorados es como ahora por algo que se mantienen juntos pero ya amor no se ve", "La foto solo es para mantener los contratos con las marcas, anótenlo", "La sonrisa de ambos esta muy forzada, es muy notorio que algo pasó y la expresión corporal de ambos habla por si sola", "Él ni tan enamorado se ve", "Lo que tiene que fingir para seguir con su falso disque amor", es la manera en que se expresaron en Instagram.



A principios del mes de febrero, Irina asistió al show 'Despierta América' y confirmó que su boda seguía en pie tras entregarle una invitación al conductor Alan Tacher. Ahora, estas imágenes confirman que después de posponer la ceremonia en varias ocasiones pronto uniran sus vidas como marido y mujer.

