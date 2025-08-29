¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan

Video Nodal detalla por primera vez los últimos días que vivió con Cazzu: "Éramos ‘roomies’"

Christian Nodal ha recibido señalamientos a raíz de las declaraciones que dio sobre su ex, Cazzu, y su esposa, Ángela Aguilar, con la periodista Adela Micha.

En la conversación que tuvo con la comunicadora, el cantautor hizo aseveraciones como que la mamá de su hija le “rompió el corazón” al decirle “búscate alguien más, nomás que yo no me entere”.

Además, reveló que comenzó a salir con la hija de Pepe Aguilar solamente seis días después de haber dado por terminada “definitivamente” su relación con la argentina.

¿Christian Nodal afectado por las críticas?

Mientras el sonorense ha guardado hermetismo sobre las reacciones que generaron sus palabras, este 28 de agosto destaparon lo que pasaría con él aún en medio de la controversia.

“Me dicen que Christian Nodal, más allá de que no le están afectando las críticas, él quiso hacer esa muestra de amor, de dar la cara, por [Ángela]”, dijo Álex Rodríguez en la emisión de ¡Siéntese Quien Pueda!

“Y ahí está feliz en Zacatecas, con Ángela. Metiéndose cada vez más en la familia Aguilar, con los caballos […] visitando incluso la tumba de Flor Silvestre”, agregó.

El presentador indicó que el intérprete de ‘Botella por botella’ “ya no le para bola”, es decir, no les presta atención a los juicios que hacen en su contra.

Aunque no se han pronunciado, la pareja se ha dejado ver tranquila, disfrutando de compartir durante las presentaciones del cantante o practicando equitación.

El llamado ‘Forajido’ inclusive se grabó al lado del ‘influencer’ Kunno para un clip de comedia que este publicó en TikTok el 26 de agosto.

¿Nodal pagó para detener la publicación de la entrevista?

Adela Micha finalmente abordó las especulaciones de que Christian Nodal habría tratado de impedir que publicara la charla que sostuvieron.

“Nadie lo obligó a hablar”, sentenció tajante ante las cámaras de Despierta América el pasado 28 de agosto, “absolutamente falso [que la difundiera sin su autorización]”.

“Pero para nada [me ofrecieron dinero para quitar el video], ¿de dónde sacan esas cosas?”, replicó abordando las especulaciones.