Chris Rock, Jada Pinkett y Will Smith tuvieron una polémica en otros Oscar: lo que pasó en 2016

Más allá de los galardonados por la Academia, hay un tema del que nadie puede dejar de hablar: la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en el escenario.

La reacción de quien después se coronó como Mejor Actor de la noche fue genuina y llegó luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett, quien padece alopecia y en múltiples ocasiones ha hablado de lo difícil que fue perder su cabello.

Sin embargo, los dimes y diretes entre el trío no empezaron la noche del 27 de marzo del 2022. Recordamos la otra ocasión en la que Chris Rock habló del matrimonio Pinkett-Smith en los premios más importantes del cine.





Chris Rock ya había criticado a Will Smith y Jada Pinkett en otra ceremonia de los Oscar

La edición del 2016 de los premios de la Academia tampoco se libró de la polémica. Artistas afroamericanos de gran renombre hicieron un llamado a boicotear la ceremonia por la falta de inclusión de estos artistas entre los nominados.

Esta crítica llegó un año después de que se hiciera viral el hashtag #OscarsSoWhite, que acusaba a los galardones de lo mismo.

Entre los que encabezaron este llamado estaban el director Spike Lee, Jada Pinkett y Will Smith.

En aquella ocasión, Chris Rock fue el presentador de los Oscar y en su discurso inaugural tocó el tema.

“Todos estaban enojados, Jada se enojó, Jada dijo que no vendrá como protesta, como boicot… Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicoteara las bragas de Rihanna… no me invitaron. Pero entiendo, no les tiro odio, entiendo que está enojada porque su esposo Will no fue nominado por ‘Concussion’ (una película que había esterilizado). Lo entiendo, no es justo que Will haya hecho un buen trabajo y no fuera nominado, pero tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por 'Wild Wild West' (otra película que protagonizó)”.



El resto del discurso de Chris Rock en los premios Oscar del 2016 giró en torno a la injusticia racial de Estados Unidos y los problemas que ha enfrentado la comunidad afrodescendiente en el país y en el mundo de los espectáculos.

Will Smith pareció no molestarse por los comentarios de Chris Rock en los Oscar del 2016

Al ser cuestionada sobre estos dichos, Jada Pinkett se limitó a responder:

“Viene con el trabajo, pero tenemos que seguirnos moviendo, tenemos muchas cosas con las que lidiar, muchas cosas pasando en el mundo, así que nos seguiremos moviendo”.



Por su parte, Will Smith hizo una señal de paz y sonrío cuando los medios intentaron interceptarlo en las grabaciones de ‘Collateral Beauty’ para que hablara al respecto.

Chris Rock y Will Smith trabajaron juntos en ‘El príncipe de Bel-Air’

Lo cierto es que la historia de los protagonistas de la cachetada de los Premios Oscar 2022 va mucho más atrás.