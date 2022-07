Chris Rock no se hizo la víctima por la cachetada de Will Smith: bromeó sobre el golpe

La historia es ya bastante conocida: Chris Rock hizo un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett y su esposo, Will Smith no se lo tomó nada bien, por lo que se levantó de su asiento, camino hasta el comediante y le dio una cachetada en vivo y enfrente de todos los asistentes.

Tras esta acción, el ganador a Mejor Actor de los Oscar 2022 se disculpó públicamente con el afectado y presentó su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero desde entonces se ha mantenido en el silencio y alejado por completo de los reflectores.

Por su parte, Chris Rock se ha mantenido muy activo en la escena pública y, recientemente, hasta se atrevió a hablar del suceso.

Chris Rock aseguró que solo hablaría de la cachetada de Will Smith por dinero

Las primeras declaraciones del comediante tras el incidente fueron recogidas por TMZ en abril del 2022. Según el medio, bromeó con que:

“No voy a hablar de eso hasta que me paguen (...) La vida es buena, recuperé mi audición”.



Sin embargo, el también actor de Hollywood no se ha mantenido del todo fiel a esas declaraciones.

El pasado 3 de mayo, luego de que Dave Chapelle, su compañero de rutina, fue atacado por un fan en el escenario, Chris Rock soltó a la audiencia el comentario:

“¿Ese fue Will Smith?”



Más de 1 mes y medio después, el comediante volvió a hablar de la situación en público, aunque en un tono ligeramente diferente.

Chris Rock volvió a hablar de la cachetada que le dio Will Smith

Según reportó ‘ET Online’ ayer, el pasado 24 de julio, durante una rutina de comedia en el PNC Bank Arts Center en New Jersey (Estados Unidos), Chris Rock habló en cierto momento sobre la cultura de la cancelación e hizo el chiste:

“Cualquiera que diga que las palabras hieren, nunca ha sido golpeado en la cara”.



Por su parte, el medio ‘US Weekly’ dio a conocer que el comediante expresó:

“Yo no soy una víctima (de Will Smith). Sí, esa m… me dolió, pero lo sacudí y fui a trabajar al día siguiente… yo no voy al hospital por una cortada de papel”.

Kevin Hart reveló cómo se encuentra Will Smith tras la polémica de los Oscar 2022

El pasado 13 de julio, ‘ET Online’ publicó una entrevista con el amigo del premiado actor, quien reveló que:

“Will se disculpó, está en un mejor lugar, algo que él buscaba. Somos humanos y como humanos cometemos errores. No se trata de hablar del pasado, se trata de reconocer el presente y hacer lo mejor para seguir adelante”.