Los motivos por los que Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock en los Premios Oscar

A pesar del escándalo que provocó la cachetada de Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Oscar 2022, el actor fue galardonado con la estatuilla a Mejor Actor.

Sin embargo, en su discurso aprovechó para disculparse con los presentes por la agresión y explicó que a veces se comenten locuras por amor.

Y es que en el pasado la esposa de Smith, Jada Pinkett, confesó el miedo y las dificultades por las que atravesó cuando inicialmente lidiaba con su alopecia. Por ello, al conocer de primera mano los problemas causados por la enfermedad, el actor reaccionó agresivamente en el momento en que el comediante se burló de la calvicie de su esposa.

¿Por qué Jada Pinkett Smith sufre de alopecia, la enfermedad de la que se burló Chris Rock durante los Premios Oscar 2022?

El trasforndo del percance se remonta a 2018, cuando la esposa de Will Smith se sinceró sobre la caída de su cabello durante su programa de entrevistas para Facebook ‘Red Table Talk’.

En aquel entonces, explicó que sufría de una enfermedad autoinmune, la cual le provocaba alopecia y, a raíz del miedo a quedarse calva, decidió hacerle frente al problema rapándose ella misma.

“Esto es algo de lo que no he querido hablar antes porque no es fácil de enfrentar, pero creo que llegó el momento de hacerlo. Me encuentro peleando con problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de golpe, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos y pensé: ‘Dios mío, me estoy quedando calva’. Fue un momento de mi vida en el que, literalmente, me quedé temblando del miedo. Por eso es que oculto mi cabello”.



También explicó que llevaba un tratamiento de inyecciones para ayudarla con sus problemas de salud:

“Estoy recibiendo mis pequeñas inyecciones de esteroides, y parecen estar ayudando. No curan, pero parecen estar ayudando. De todos modos, estoy abierta a otras ideas”.

Will Smith haría locuras por amor, así lo dejó claro en su discurso de los Premios Oscar 2022

El apoyo ha sido una constante durante los 24 años de matrimonio de Jada y Will, al menos así lo señalaron varios internautas tras ver la reacción del actor ganador al Oscar ante las burlas a la alopecia de su esposa.

No obstante, muchos otros sacaron a la luz la supuesta infidelidad de Jada con August Alsina y comentaron que Will Smith es el más comprometido en la relación.

Sin embargo, tanto Will como Jada han explicaron en entrevista con ‘GQ’ (2021) que su relación inició siendo monógama, pero con el tiempo evolucionó a ser una pareja abierta. Por lo que no fue una infidelidad, sino una relación extramarital consensuada.