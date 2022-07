7 famosos que parecen no envejecer: algunos revelaron el secreto de su eterna juventud

¿Hay famosos que encontraron el secreto de la eterna juventud? A muchos de estos actores los conocimos cuando eran unos jovencitos y ahora que han cumplido un par de décadas más, los fans no dejan de comentar que parecen no envejecer. Mira las fotos y juzga por ti mismo.

Ernesto Laguardia

El actor de telenovelas inició su trayectoria en la década de los 80 y, tras casi 40 años de carrera, se mantiene muy activo.

A sus 62 años, forma parte de las grabaciones de ‘Corona de Lágrimas 2’ y su presencia en el set ha dado mucho de qué hablar, especialmente porque parece ser inmune al paso del tiempo.

¿Y cuál es la fuente de su eterna juventud? Según declaró a la revista ‘TV y Novelas’ en septiembre del 2021:

“Como sano y sí me echo cremas, porque mi esposa me las compra y no le fallo. Soy muy disciplinado, pero bueno, no hay nada más hasta el momento. Hay quienes me preguntan si ya me operé, pero no, estoy libre de cirugías".

Mario Lopez

La audiencia lo conoció gracias a la serie ‘Salvados por la campana’, cuando era apenas un adolescente de 16 años. Y para muchos, siempre será recordado por su personaje como A. C. Slater.

Eso, no por lo entrañable de su historia en la ficción, sino por lo poco que ha cambiado físicamente desde entonces.

A pesar de que ahora es padre de 3, ha participado en un sinfín de títulos en Hollywood y tiene 48 años, no se le ven signos de la edad.

Will Smith

¿Recuerdas cómo lucía en ‘El príncipe del Rap’? Pues, más allá de tener un semblante más maduro, en poco ha cambiado el actor.

Actualmente tiene 53 años y se ha convertido en padre de 3 hijos, lo que hace aún más impresionante su apariencia tan jovial.

Paul Rudd

El galán de Hollywood se ganó gran popularidad tras aparecer en la cinta ‘Clueless’, de 1995. En ese entonces tenía 26 años, pero ya llevaba alrededor de 3 trabajando.

A lo largo de más de 2 décadas, se ha consagrado como actor con títulos como ‘Virgen a los 40’, ‘Ant-Man’, ‘Living With Yourself’ y más.

Son tantos los fans y medios que han apuntado que no cambia en absoluto que en el 2019, en la Chicago Comic & Entertainment Expo, fue cuestionado sobre el tema y reveló que su secreto es:

“Tengo 80 años por dentro. Aquí (señaló su corazón) no tengo más que oscuridad y un poco de humectante”.

Jared Leto

¿Alguna vez imaginarías que el actor tiene 50 años cumplidos? Quizá de una vista rápida a sus imágenes, no.

Lo cierto es que, desde sus primeros proyectos (en los 90), hasta ahora, no se alcanzan a percibir arrugas, flacidez o cualquier otro signo de la edad en su rostro.

En una entrevista con ‘Men’s Health’, publicada en marzo del 2022, el también líder de la extinta banda 30 Seconds To Mars, comentó que no planeaba revelar qué lo hacía verse tan joven.

“Tengo una buena respuesta para eso (la pregunta sobre su aspecto), pero probablemente no te la diré, solo para mantener a todos adivinando”, expresó.



Incluso, le pidió a la reportera, a forma de broma, publicar que todos los días toma un galón de agua con sal, “entonces todo el mundo va a beber un galón de agua salada por la mañana, lo que lamentablemente hará que la gente se haga del baño en sus pantalones".

Joseph Gordon Levitt

Se trata de otro famoso de Hollywood que inició su carrera cuando era un niño, pero, sin duda, las puertas de la industria se le abrieron en su adolescencia, después de haber participado en ‘10 cosas que odio de ti’.

Si bien el actor apenas tiene 41 años, en redes sociales es ampliamente comentado que el tiempo no parece pasarle factura.

Elijah Wood

Hay que admitir que se trata de los más jóvenes del listado de famosos que parecen no envejecer. Lo cierto es que el mundo conoció al actor cuando tenía apenas 20 años y estelarizó ‘El señor de los anillos’.