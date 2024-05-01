¿‘Thor: Love and Thunder’ fracasó por culpa de Chris Hemsworth? El actor revela qué hizo mal

Video Chris Hemsworth habla por primera vez del Alzheimer que heredó de sus padres: "Quizá acabe contigo"

En 2022 llegó ‘Thor: Love and Thunder’. La cuarta película centrada únicamente en el superhéroe interpretado por Chris Hemsworth, cuenta cómo el Dios del Trueno, en busca de paz interior, se retira, pero su tranquilidad es interrumpida por la aparición de un asesino galáctico conocido como Gorr, el Carnicero de Dioses, que busca la extinción de todos los dioses. Para enfrentar esta amenaza, Thor se ve obligado a solicitar la ayuda de sus aliados: la reina Valkyrie, Korg y su exnovia Jane Foster.

A pesar de las altas expectativas que los fans tenían de la cinta, no logró cumplirlas. Ahora, el actor principal habla de lo que falló en la cinta

Chris Hemsworth revela lo que hizo mal en ‘Thor: Love and Thunder’

En una reciente entrevista con ‘Vanity Fair’, Hemsworth admitió que ‘Thor: Love and Thunder’ no cumplió con las expectativas de los fans de Marvel. No solo eso, sino que, en un ejercicio de reflexión, confesó en lo que, a su consideración, él mismo falló.

“Quedé atrapado en la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo. No di en el clavo [de lo que el personaje ameritaba]”, aseguró.

Meses atrás, en una entrevista con ‘GQ’ en julio de 2023, el actor ya había mencionado que la película era “demasiado tonta” para su propio bien.

En ese sentido, Chris Hemsworth cree que la audiencia merece otra película de Thor, en la que se tome el papel más en serio, parafraseó ‘Vanity Fair’.

El actor de 40 años también confesó que, pese a la gratitud que sentía con el personaje, llegó a sentirse frustrado con él, ya que se “sentía como el guardia de seguridad del equipo”.

“Leía las líneas de todos los demás y decía: 'Oh, tienen cosas mucho más interesantes'. Se están divirtiendo más. ¿Qué está haciendo mi personaje? Siempre se trataba de: 'Tienes la peluca puesta'. Tienes los músculos. Tienes el disfraz. ¿Dónde está la iluminación?’ Sí, soy parte de esta gran cosa, pero probablemente soy bastante reemplazable”, pensaba Hemsworth sobre su interpretación de Thor.

Lo cierto es que no todos comparten sus opiniones sobre el superhéroe que interpretó. Robert Downey Jr., coprotagonista de Hemsworth en Marvel y actor de Iron Man, lo defendió al ser cuestionado al respecto:

“En primer lugar, Thor como personaje fue muy difícil de adaptar, con muchas limitaciones implícitas, pero él, junto con Ken Branagh, descubrió cómo trascender, hacerlo de alguna manera identificable pero divino. Hemsworth es, en mi opinión, la psique más compleja de todos los Vengadores. Tiene ingenio y seriedad, pero también mucha moderación, fuego y gentileza”.

¿Qué dijo la crítica de ‘Thor: Love and Thunder’?

La cinta recibió críticas encontradas. En ‘Rotten Tomatoes’, por ejemplo, los especialistas le dieron una calificación de 63 por ciento de aprobación, en comparación con el 76 por ciento de la audiencia general.

De acuerdo con el sitio especializado, el consenso de la crítica fue: “En cierto modo, ‘Thor: Love and Thunder' se siente como ‘Ragnarok’ reducida, pero en general, ofrece suficiente diversión trepidante para hacer de esta una valiosa adición al MCU”.