Chiquis explica por qué mezcló el placer con los negocios cuando estuvo con Mr. Tempo

“Él me hizo sentir de nuevo que era una mujer deseable. Así que, en lugar de detenerme en ese momento para reflexionar, me dejé llevar y bajé la guardia. La química era de otro mundo, y yo estaba vulnerable y necesitaba ese tipo de atención; solo quería que alguien me hiciera sentir amada. Y de eso soy culpable. Lorenzo y yo nos habíamos separado legalmente el 16 de septiembre, así que después de eso todo valía. Lo que hiciera con mi pano _ _ _ a partir de entonces era asunto mío”, recordó.