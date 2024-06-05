Chiquis está "tranquila" tras sufrir aborto espontáneo: "Han pasado muchas cosas en mis ovarios"

Video Desconsolada: Chiquis da a conocer que perdió el bebé que esperaba y así reacciona su prometido

Chiquis Rivera compartió un video en Instagram el 2 de junio donde reveló que sufrió un aborto espontáneo antes de dar un concierto en Albuquerque, Nuevo México, tenía siete semanas de gestación.

Este 5 de junio, la cantante reapareció en redes para agradecer las muestras de cariño que ha recibido y compartió con sus millones de seguidores cómo se siente al atravesar este difícil proceso.

"Quería darles las gracias de todo corazón a todas esas personas que nos brindaron muchísimo cariño (…) La casa parece florería, huele tan hermoso y nos llena el corazón de mucha paz. Emilio y yo estamos muy agradecidos, así que muchísimas gracias", dijo en sus historias de Instagram.

Chiquis compartió que poco a poco se ha sentido mejor, no solo en lo físico, tambien en lo emocional.

"El día de hoy desperté sintiéndome más como yo, más normal, me subí a la bicicleta un ratito, así que ahí vamos poco a poco. Yo creo mucho en los planes de Dios, Dios sabe por qué pasan las cosas, no me voy a quejar, no le voy a reclamar y tengo fe y es lo que me da la fortaleza de seguir adelante", compartió.

"Me imagino que va a haber días en donde voy a estar triste, pero lo entiendo, lo veo claro, lo acepto y quiero que sepan que estoy bien aquí (corazón) y aquí (cabeza)".

Chiquis no pierde la esperanza de convertirse en madre

La hija de Jenni Rivera dijo estar tranquila porque, a pesar de los problemas de salud que ha tenido, esta experiencia le demostró que sí puede embarazarse.

"Me da tranquilidad que mi cuerpo me está diciendo que sí puedo salir embarazada, eso es lo que me da mucha paz porque han pasado muchas cosas en mis ovarios y todo eso, pero mi cuerpo lo hizo naturalmente".

"Dios sabe cómo, por qué y cuándo va a ser el momento perfecto y con eso me quedo", sentenció.