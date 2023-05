Chiquis se comprometió con su novio: así ha sido su historia de amor con Emilio Sánchez

“Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar. Tenemos muy buena comunicación, estamos en la misma frecuencia en el aspecto de que hago mis terapias, él también. (...) Estamos en la misma página. Estoy tranquila, me deja trabajar, me deja hacer lo mío. Él también está superocupado con su trabajo y eso ha ayudado muchísimo”.