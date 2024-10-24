Famosos

Chiquibaby revela por qué no le ha dicho a su hija que su abuela murió: “Me siento culpable”

La presentadora habló del reciente e inesperado fallecimiento de su madre, la señora María del Socorro Himonidis. La estrella de ¡Siéntese Quien Pueda! confesó que su pequeña Capri sigue sin saber que mamá ‘Coco’, como la llaman de cariño, ya no está en este mundo.

Dayana Alvino.
Chiquibaby atraviesa el duelo por la muerte de su madre, la señora María del Socorro Himonidis, ocurrida a inicios de este octubre.

El pasado lunes 7, la copresentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! dio a conocer la noticia del fallecimiento por medio de un mensaje en Instagram.

Chiquibaby explica qué le sucedió a su mamá

En aquel momento, Chiquibaby no compartió detalles de lo que le ocurrió a su madre, quien tenía 72 años y vivía en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Ahora, durante la última emisión de su podcast, ‘Ada y Chiqui de Show’, en el cual se une con Adamari López, ella habló al respecto.

“La traje recientemente, este año, [a Miami…] y le hice todos los estudios habidos y por haber […] y mi mamá salió sana, dentro de lo que cabe”, dijo, aclarando que ella tenía “anemia severa”.

Stephanie Himonidis, como en realidad se llama la comunicadora, reveló que el deceso “fue repentino”: “Mi mamá sufrió una embolia”.

“A ella la encontraron en su casa sola. Me dice el médico forense que no sufrió mucho, eso me alivia un poquito de que no la tuve postrada en una cama por meses”, indicó.

Detalló, que fue a su hermano, Constantine, a quien la policía llamó para avisarle de lo sucedido y que, al principio, le dijeron “que había sido un ataque al corazón” la causa del deceso.

Chiquibaby no le ha dicho a su hija sobre la muerte de su abuela

En esta misma conversación, Chiquibaby confesó que todavía no le ha dicho a su primogénita, Capri, que su abuela falleció.

“El hecho de que ella se nos fuera fue muy impactante, muy repentino, y por eso es muy doloroso porque ahora siento que me he quedado huérfana, no tengo papá, no tengo mamá”, enunció.

“Capri me la menciona muy seguido y no he tenido el valor de decirle que mamá ‘Coco’ ya no está, porque no quiero inyectarle tristeza, porque no quiero que me vea llorar”, admitió.

La estrella de Univision expuso que para ella “era muy importante” que la pequeña “creciera con un abuelo cerca”.

“Y yo quería que mi mamá disfrutara mucho a Capri”, aceptó, recalcando que el tiempo que convivieron sí fue muy especial y bueno.

Chiquibaby se siente “culpable”

Hablando de su pena, Chiquibaby expresó que está atravesando “algo que nunca había vivido en mi vida”, pues con el deceso de su papá “fue diferente” pudo asimilar con tiempo que pasaría.

“En este caso me siento como cuando a alguien le ponen anestesia y de repente se me olvida, y trabajo, como si nada”, aseguró.

“Y me siento culpable, de que yo tengo que seguir con mi vida y ser feliz por mi esposo y por mi hija, y hacer como si nada, pero no, he perdido a un ser muy importante, al que me dio la vida, y siento que no sé cómo avanzar”, agregó.

Si bien, a ella le “cuesta trabajo dormir” y está “pasando por un momento difícil”, sabe que no desea “caer en la depresión”.


