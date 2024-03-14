Marc Anthony

¿Quién es Chase Muñiz, el hijo que Marc Anthony adoptó?

Álex, como en realidad se llama, es uno de los siete hijos que actualmente tiene el salsero. Aunque él mantiene su vida privada, ha aparecido públicamente al lado de sus medios hermanos y su famoso papá.

Por:Dayana Alvino
Video ¿A quién se parece más el hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira? La pareja revela el misterio

Marc Anthony es, además de un talentoso artista, el orgulloso padre de siete hijos, entre los que se encuentra Chase Muñiz.

A diferencia de sus cinco medios hermanos, Álex, como él se llama en realidad, lleva una vida bastante privada; sin embargo, a lo largo de los años ha transcendido un poco sobre su vida.

Marc Anthony adoptó a Chase Muñiz

Marc Anthony se convirtió en padre por primera vez en 1994, cuando dio la bienvenida a su hija Arianna con su entonces novia Debbie Rosado.

Si bien, el salsero no tuvo más retoños biológicos con la agente de policía, adoptó como propio al pequeño que ella ya tenía, Chase Muñiz.

Debido a que lo conoció siendo muy chico, el intérprete de ‘¿Y ahora quién?’ se convirtió en una gran influencia para su educación, de acuerdo con Hola!

Pocos meses después del nacimiento de su primogénita, Marc y Debbie pusieron fin a su relación, no obstante, él continúo cercano a sus niños.

Chase Muñiz está cerca de su padre y sus parejas

Chase Muñiz actualmente se mantiene alejado de las redes sociales, pero en el pasado por lo menos utilizaba Twitter (ahora X).

En 2012, él recurrió a dicha red social para brindarle su apoyo a su padre por su romance con Shannon de Lima, según reportó Daily Mail.

“¡A todos mis seguidores y a todos en Twitter: sigan a la mejor pareja de 2012 y por muchos años más, @MarcAnthony y @Shadelima!”, escribió en un ‘post’.

La modelo venezolana, que estuvo casada con el artista dos años, inclusive publicó una fotografía en la que Álex la tiene abrazada.

Chase Muñiz y Shannon de Lima.
Chase Muñiz y Shannon de Lima.
Imagen Shannon de Lima/Instagram


Pese a su buen vínculo con De Lima, el joven externó que mantenía un cariño especial por Jennifer López, quien fue una de las esposas de Marc Anthony previamente.

“Todavía amo a mi madrastra @JLo para siempre, eso nunca va a cambiar, ¡ella es mi madrastra para siempre!”, cita Hola! en un artículo de 2020.

En 2017, de hecho, ‘La Diva del Bronx’ compartió en Instagram una instantánea en la que Chase y el resto de sus hermanos, Arianna, Ryan, Cristian, Emme y Max, aparecían con su papá, que había sufrido la muerte de su madre, Guillermina Quiñones.

Marc Anthony con sus hijos, incluido Chase Muñiz.
Marc Anthony con sus hijos, incluido Chase Muñiz.
Imagen JLo/Instagram

Chase Muñiz unido a sus medios hermanos y Marc Anthony

En 2018, Cristian, a quien Marc Anthony procreó con Dayanara Torres, dio muestra de que mantiene un gran nexo con Chase Muñiz.

Siendo un adolescente, él subió a Instagram una serie de postales en las que se aprecia muy de cerca el rostro del joven y escribió: “Hermano mayor, Álex”.

Chase Muñiz, hijo de Marc Anthony, en 2018.
Chase Muñiz, hijo de Marc Anthony, en 2018.
Imagen Cristian Muñiz/Instagram


Un año después, el cantautor celebró sus 50 años con una fiesta en la que estuvieron presentes sus hijos Chase, Emme, Max, Ryan y Cristian, quienes fueron captados conviviendo entrañablemente.

Más recientemente, en junio de 2022, gracias a un video difundido por Mauricio Montaner, quedó claro que Álex se mantiene unido a Ryan, toda vez que aparecieron conversando durante una reunión.

Chase Muñiz (camisa negra) y Ryan Muñiz.
Chase Muñiz (camisa negra) y Ryan Muñiz.
Imagen Mauricio Montaner/Instagram


Otro de los grandes instantes de la vida de Marc Anthony en los que Chase estuvo, al lado de Cristian y Ryan, fue cuando se casó con Nadia Ferreira, en enero de 2023.

