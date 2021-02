Certificado de defunción de Larry King explica qué provocó la sepsis que le quitó la vida

Este 13 de febrero se dieron a conocer públicamente detalles del certificado de defunción de Larry King , quien perdió la vida el 23 de enero a los 87 años en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles. El presentador fue hospitalizado en diciembre tras haberse contagiado de covid, pero el virus no fue el causante de su muerte.

De acuerdo con el documento al que People tuvo acceso, la causa de muerte del afamado periodista fue una "sepsis" , debido a dos afecciones subyacentes que se la provocaron. King tenía "insuficiencia respiratoria hipóxica aguda" , lo que significa que su sangre no contaba con buenos niveles de oxígeno. También padeció insuficiencia renal , explicó la revista.

En esa entrevista Sothwick compartió que el coronavirus no fue la causa de muerte, pero sí la que derivó los males: "Lo venció, ya sabes, lo venció, pero le pasó factura, y luego la infección no relacionada finalmente fue la que se lo llevó, pero no iba a caer fácilmente", relató.