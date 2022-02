Toño Mauri habló del contacto con la familia de Diego Verdaguer: esto pensó de su enfermedad

Vale la pena recordar que el actor de telenovelas vivió una larga lucha contra la enfermedad: pasó 8 meses en el hospital y pudo sobrevivir gracias a un doble trasplante de pulmones.

Tras la nueva oportunidad que tuvo de seguir con vida, el también ex integrante de Fresas con crema ha puesto a disposición de fans y amigos su testimonio de cómo vivió el coronavirus.

Sabiendo esto, Ana Victoria, hija menor de Diego Verdaguer, no dudó en contactarlo durante los días más difíciles del contagio de su padre.





Toño Mauri contó cómo ayudó a la familia de Diego Verdaguer tras su contagio de covid

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, el actor comentó que el contacto se dio a través de un amigo en común, a petición de Ana Victoria.

Detalló que el acercamiento se dio alrededor de hace dos semanas, y él tuvo la oportunidad de:

“platicarle mi experiencia, porque, pues, con lo que ella me decía, era prácticamente como me había pasado a mí, me recordó mucho lo que me había pasado a mí”.



De igual manera, relató que le envió a la familia una serie de videos del testimonio que ha dado en televisión con el objetivo de transmitirle “esa entereza que se necesita para esos momentos”.

Con la intención de ayudarlos aún más, Toño Mauri puso en contacto a la familia de Diego Verdaguer con los doctores que lo atendieron.

“Todo iba bien, le preguntaba yo por su papá, nos encomendamos mucho (...) hicimos cadenas de oración”.



El actor también acotó que no supo en qué hospital atendieron al cantante, así como que no conoció todos los detalles de su caso, pero “conforme se dio la plática, yo me di cuenta de que era muy parecido al mío”.