Cazzu

¿Cazzu está soltera?: bailarines hablan como pocas veces de su relación con la cantante

Gonzalo y Tato, bailarines de Cazzu en ‘Latinaje Tour’, rompieron el silencio sobre su aparente relación romántica con la cantante, quien también fue vinculada sentimentalmente con Titi, su guardaespaldas.

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Por:Elizabeth González
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Video ¿Supuesto novio de Cazzu la besa en pleno escenario?

Cazzu estaría soltera pese a rumores de que sostiene una relación con uno de sus bailarines.

Este 28 de mayo, Gonzalo, uno de los bailarines de Cazzu en ‘Latinaje Tour’, fue cuestionado sobre su presunto romance con la cantante durante su participación en el programa ‘Dime la Neta’, de Lubox TV.

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“Gonzalo, ¿qué pensaste cuando dijeron que tenías un romance con Cazzu? Yo me acuerdo que dije: ‘Bien por Cazzu’”, comentó la presentadora Maggie Jiménez.

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“No la verdad que yo siento que fue algo que sucedió con ‘Latinaje’… el fandom fue hermoso también, creo que ayudaron mucho a que se pueda gestar un poco más la novela. Todavía no se había no se había terminado de escribir Latinaje… en el fin de México se terminó de escribir y l a verdad que me pareció muy lindo que nos quieran como unir de alguna manera”, expresó.

“Yo venía de una relación así, que recién había terminado, y yo venía como en otro plan y me sacaron bastante”, agregó.

Tato, otro de los bailarines de Cazzu que también se encontraba en el show, se sumó a la conversación y de manera tajante negó que él y el resto de sus compañeros hubieran sostenido una relación romántica con la intérprete de ‘Con Otra’.

“Dejen de inventar cosas porque inventaron romance con los cuatro, entonces tipo media pila loco, no”, dijo.

En ese sentido, Gonzalo recordó que no solo los habían involucrado a ellos sentimentalmente con Cazzu, sino también a Titi, quien forma parte del equipo de seguridad de Cazzu.

“Además con Titi, que es el de seguridad”, mencionó, a lo que Tato, remató: “No chicos, no sean tan ridículos… con ninguno de los cuatro, punto final”, concluyó.

Los supuestos romances de Cazzu tras ruptura con Nodal

En enero, Julieta Cazzuchelli fue relacionada sentimentalmente con Titi, su guardaespaldas. Los rumores comenzaron luego de que el argentino se dejara ver en varias ocasiones con Inti, la hija de Nodal.

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Mientras que en abril a la cantante se le involucró con Gonzalo Gerber, con quien fue captada conviviendo en la Ciudad de México en varias ocasiones. Estos rumores tomaron fuerza por la cercanía que mostraban durante las presentaciones de ‘Latinaje’.

A finales de abril, Ignacio Colombara, otro de los bailarines de Cazzu, también fue relacionado sentimentalmente con la argentina y, aunque hasta el momento no está claro si mantienen una relación romántica o no, el pasado 20 de mayo, la periodista Kerly Ruiz, de ¡Siéntese Quien Pueda!, se puso en contacto con él para hablar del tema.

“Me pone: ‘Mira, no estoy dando entrevistas, perdóname. Es que estoy en una situación que prefiero mantenerme alejado de los medios, espero que me entiendas’”, relató la presentadora.

“Quizá más adelante podríamos hacer una, pero en este momento prefiero mantenerme en silencio”, añadió ella sobre la contestación que recibió.

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