Christian Nodal

¿Cazzu estrena relación y su exsuegro la apoya?: así apareció mientras Nodal celebraba su cumpleaños

La cantante argentina desató sospechas de nuevo romance tras las fotografías que compartió en sus redes. El padre de Christian Nodal llamó la atención por su reacción.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Papá de Nodal sorprende con este gesto a Cazzu solo horas después del ‘cumple’ del cantante

Cazzu desató sospechas de nuevo romance tras compartir fotografías junto a su hija Inti durante el fin de semana que Christian Nodal celebró su cumpleaños con su esposa Ángela Aguilar.

Este domingo 12 de enero, la cantante argentina se dejó ver en Instagram con varios ramos de flores, de la mano de Ini, pero también en atrevidas imágenes en ropa interior.

PUBLICIDAD

“Hola 2025, andamo ready. Música nueva pronto. Besitos y amor xra ustede, feliz año”, escribió la ‘Nena Trampa’.

Cazzu dedicó una de sus imágenes a su hija Inti, dejando entre ver que una de las cosas que más disfruta es pasar tiempo con su pequeña.

Cazzu desató sospechas de romance por aparece con flores.
Cazzu desató sospechas de romance por aparece con flores.
Imagen Cazzu / Instagram

Más sobre Christian Nodal

Nodal publica extraño mensaje en medio de polémica con Cazzu: "Espero así suene mi viaje al cielo"
1:00

Nodal publica extraño mensaje en medio de polémica con Cazzu: "Espero así suene mi viaje al cielo"

Univision Famosos
Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”
3 mins

Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”

Univision Famosos
Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece
1:00

Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos
2 mins

Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos

Univision Famosos
Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti
0:46

Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti

Univision Famosos
Cazzu revela imágenes de su hija Inti en México ¿con su papá Nodal?
0:50

Cazzu revela imágenes de su hija Inti en México ¿con su papá Nodal?

Univision Famosos
Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal
0:50

Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal

Univision Famosos
Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego
0:54

Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego

Univision Famosos
Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia
1:00

Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia

Univision Famosos
A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente
0:51

A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente

Univision Famosos


“La última foto es de este mismo instante en el que vamos a dormir una siesta de domingo como Dios manda”, puntualizó.

La inesperada reacción del padre de Christian Nodal

Jaime González, padre de Christian Nodal, fue uno de los primeros en reaccionar con un 'Me Gusta' a las imágenes en las que Cazzu aparece en dos ocasiones con enormes arreglos florales que, según algunos internautas, serían la pista de que estaría estrenando romance.

La inesperada reacción del exsuegro de Cazzu fue interpretada por algunos como una muestra de apoyo hacia a la artista, que semanas atrás estrenó su canción ‘La Cueva’.

Exsuegro de Cazzu reaccionó con un 'Me Gusta' a su publicación.
Exsuegro de Cazzu reaccionó con un 'Me Gusta' a su publicación.
Imagen Cazzu / Instagram

Ángela Aguilar habría organizado el ‘Nodal Fest’ para su esposo

Mientras Julieta Cazzuchelli pasaba tiempo con su hija, trascendió que Ángela Aguilar habría organizado una fiesta con temática de circo para Christian Nodal por su cumpleaños, según el show ‘Sale el Sol’.

Aunque hasta ahora se desconocen detalles sobre cómo habría celebrado Nodal su cumpleaños 26, a través de sus historias de Instagram, Ángela Aguilar publicó imágenes inéditas de su relación, mismas que acompañó con el mensaje: “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: Yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida”.

Video Nodal celebra así primer cumpleaños como esposo de Ángela Aguilar: ella revela video
Relacionados:
Christian NodalCazzuÁngela AguilarFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX