¿Cazzu estrena relación y su exsuegro la apoya?: así apareció mientras Nodal celebraba su cumpleaños

Video Papá de Nodal sorprende con este gesto a Cazzu solo horas después del ‘cumple’ del cantante

Cazzu desató sospechas de nuevo romance tras compartir fotografías junto a su hija Inti durante el fin de semana que Christian Nodal celebró su cumpleaños con su esposa Ángela Aguilar.

Este domingo 12 de enero, la cantante argentina se dejó ver en Instagram con varios ramos de flores, de la mano de Ini, pero también en atrevidas imágenes en ropa interior.

“Hola 2025, andamo ready. Música nueva pronto. Besitos y amor xra ustede, feliz año”, escribió la ‘Nena Trampa’.

Cazzu dedicó una de sus imágenes a su hija Inti, dejando entre ver que una de las cosas que más disfruta es pasar tiempo con su pequeña.

Cazzu desató sospechas de romance por aparece con flores. Imagen Cazzu / Instagram



“La última foto es de este mismo instante en el que vamos a dormir una siesta de domingo como Dios manda”, puntualizó.

La inesperada reacción del padre de Christian Nodal

Jaime González, padre de Christian Nodal, fue uno de los primeros en reaccionar con un 'Me Gusta' a las imágenes en las que Cazzu aparece en dos ocasiones con enormes arreglos florales que, según algunos internautas, serían la pista de que estaría estrenando romance.

La inesperada reacción del exsuegro de Cazzu fue interpretada por algunos como una muestra de apoyo hacia a la artista, que semanas atrás estrenó su canción ‘La Cueva’.

Exsuegro de Cazzu reaccionó con un 'Me Gusta' a su publicación. Imagen Cazzu / Instagram

Ángela Aguilar habría organizado el ‘Nodal Fest’ para su esposo

Mientras Julieta Cazzuchelli pasaba tiempo con su hija, trascendió que Ángela Aguilar habría organizado una fiesta con temática de circo para Christian Nodal por su cumpleaños, según el show ‘Sale el Sol’.

Aunque hasta ahora se desconocen detalles sobre cómo habría celebrado Nodal su cumpleaños 26, a través de sus historias de Instagram, Ángela Aguilar publicó imágenes inéditas de su relación, mismas que acompañó con el mensaje: “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: Yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida”.