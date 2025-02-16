Muere actriz de la serie 'Bloodhounds' de Netflix a los 24 años: policía la encuentra sin vida
Kim Sae-Ron, quien era parte del elenco de la exitosa serie 'Bloodhounds', murió este domingo 16 de febrero tras ser encontrada por las autoridades. Esto se sabe.
La actriz surcoreana Kim Sae-Ron murió este domingo 16 de febrero a los 24 años, según reportó la agencia Reuters.
La actriz era recordada por su participación en la cinta 'The Man from Nowhere' (2010) y recientemente por ser parte del elenco de la exitosa serie 'Bloodhounds' (2023), de Netflix.
Lo que se sabe sobre la muerte de Kim Sae-Ron
Reuters reportó que la joven fue encontrada muerta en su casa, dijo un oficial de policía con conocimiento del caso.
Una amiga que iba a encontrarse con ella visitó su casa, la descubrió y llamó a la policía, destacó la agencia de noticias Yonhap.
La policía no encontró ningún crimen, según la agencia citada por Reuters.
El oficial de policía dijo que las autoridades están investigando la causa de la muerte, pero no proporcionó más detalles de manera inmediata.
¿Quién era Kim Sae-Ron?
La joven artista era una de las actrices más prometedoras de Corea del Sur, pero su carrera se vio afectada después de un incidente por conducir ebria en 2022.
Cobró fama con un papel destacado en la película 'The Man from Nowhere'. También participó en la película de suspenso 'The Neighbor' (2012).