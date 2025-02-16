Muere actriz de la serie 'Bloodhounds' de Netflix a los 24 años: policía la encuentra sin vida

Video Cantante de K-Pop muere misteriosamente a los 30 años: esto se sabe

La actriz surcoreana Kim Sae-Ron murió este domingo 16 de febrero a los 24 años, según reportó la agencia Reuters.

La actriz era recordada por su participación en la cinta 'The Man from Nowhere' (2010) y recientemente por ser parte del elenco de la exitosa serie 'Bloodhounds' (2023), de Netflix.

Lo que se sabe sobre la muerte de Kim Sae-Ron

Reuters reportó que la joven fue encontrada muerta en su casa, dijo un oficial de policía con conocimiento del caso.

Una amiga que iba a encontrarse con ella visitó su casa, la descubrió y llamó a la policía, destacó la agencia de noticias Yonhap.

La policía no encontró ningún crimen, según la agencia citada por Reuters.

El oficial de policía dijo que las autoridades están investigando la causa de la muerte, pero no proporcionó más detalles de manera inmediata.

Según los reportes, una amiga de Kim Sae-Ron la halló muerta en su casa este fin de semana. Imagen AP

¿Quién era Kim Sae-Ron?

La joven artista era una de las actrices más prometedoras de Corea del Sur, pero su carrera se vio afectada después de un incidente por conducir ebria en 2022.

Cobró fama con un papel destacado en la película 'The Man from Nowhere'. También participó en la película de suspenso 'The Neighbor' (2012).