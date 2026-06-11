Muertes de famosos Presentadora Sandra Díaz se habría sometido a un procedimiento estético antes de morir: investigan clínica Las autoridades hondureñas confirmaron que ejecutaron un allanamiento en el centro estético donde la estrella de televisión revisó atención médica previo a fallecer.



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Nueva información sobre la sorpresiva muerte de la presentadora y chef Sandra Díaz comienza a surgir en medio de la conmoción que atraviesa el medio del espectáculo.

Los primeros reportes indicaron que el esposo de la estrella de televisión, Juan Fernando Lobo, aseguró a las autoridades que ella comenzó a sentirse mal, por lo que la llevaron a una clínica particular.

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En el lugar, acusó, el doctor a cargo le aplicó una inyección en la parte de la nuca, por lo que manifestó que sintió una “electricidad” en el cuerpo.

Luego de que colapsara, señaló él, los doctores “empezaron a ponerle varios medicamentos”. Posteriormente, “le iban a hacer RCP [reanimación cardiopulmonar]”.

Finalmente, le informaron que la trasladarían de emergencia al Hospital Escuela, donde, a su ingreso, los especialistas le comunicaron al exdiputado que Sandra había llegado sin signos vitales.

¿Sandra Díaz se sometió a un procedimiento estético antes de morir?

Según los medios de comunicación Tiempo y La Tribuna, La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones, realizó el allanamiento y recolección de documentos en una clínica estética como parte de la investigación abierta por el fallecimiento de Sandra Díaz.

Detallan que la familia de la experta en cocina interpuso una denuncia formal, solicitando una averiguación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del deceso.

Sus seres queridos externaron sospechas de una posible mala práctica médica y pidieron que se determine si existen responsabilidades por parte del centro médico, ubicado en Tegucigalpa, Honduras.

“Ya hicieron el secuestro de toda la documentación pertinente con relación a la praxis que le realizaron a la ciudadana fallecida”, dijo Wilber Mayes Ríos, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional.

“Posteriormente, se van a dar a conocer los datos al respecto de esa documentación y, si existiere alguna vinculación directa con una mala praxis que pudo haber realizado el médico tratante, este caso se va a elevar hacia la Fiscalía del Ministerio Público, para que ellos ya den el tinte en el caso en otro rumbo por parte de un delito”, agregó.

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Diario La Prensa reporta que Díaz sucumbió “horas después de haberse sometido a un procedimiento estético”.

Al momento, Juan Fernando Lobo no se ha pronunciado para confirmar o desmentir que Díaz se hubiera sometido a una cirugía recientemente.

Indagan uso de medicamentos

Actualmente, los agentes concentran sus esfuerzos en determinar qué fármacos le fueron suministrados a Sandra Díaz y cómo reaccionó su organismo a ellos.