Actriz de Marvel brutalmente atropellada "no es capaz de caminar": claman por ayuda para ella

Video Carrie Bernans, actriz de Marvel, fue atropellada mientras comía y ahora no puede caminar

La madre de Carrie Bernans, la actriz de Marvel que fue brutalmente atropellada la noche de Año Nuevo en calles de la ciudad de Nueva York luego de los festejos, dio una nueva actualización sobre el estado de salud de su hija.

La artista de 29 años se encontraba en un puesto de comida la madrugada del pasado lunes 1 de enero cuando un automóvil se impactó en el lugar, causándole múltiples lesiones, fracturas y rupturas de dientes, según un reporte de TMZ.

La actriz, quien es madre de un niño de 7 meses, permanece internada en un hospital en donde fue sometida a una cirugía de emergencia tras ser arrollada.

La actriz de Marvel, Carrie Bernans, sufrió múltiples lesiones, fracturas y rupturas de dientes tras ser atropellada. Imagen Carrie Bernans/Instagram

¿Qué le pasa a Carrie Bernans, la actriz de Marvel que fue atropellada?

A horas de la noche de este martes 2 de enero, Patricia Lee, mamá de la actriz de 'Black Panther' y 'Avengers: Endgame', dio una nueva actualización sobre la situación de su hija.

" Gracias a cada uno por sus oraciones y ayuda para mi hija", escribió en un mensaje que fue compartido en la cuenta de Instagram de Carrie Bernans.

"Ella continúa bajo el cuidado del hospital", confirmó la mujer.

"Aunque no es capaz de caminar sin ayuda, mantiene un espíritu esperanzador y cree que Dios la sacará de esto", reveló.

"Gracias por sus continuas oraciones", finalizó.

La mamá de Carrie Bernans confirmó que su hija no puede caminar aún sin ayuda a consecuencia de las lesiones que tiene en la pelvis. Imagen Carrie Bernans/Instagram



Las fotos que tanto ella como la actriz han compartido en redes sociales mostrando las múltiples lesiones que sufrió han conmocionado al mundo del entretenimiento.

Según los reportes, Carrie Bernans se encontraba caminando con un amigo cuando se detuvieron en un carrito de comida en las inmediaciones de la West 34th Street y la Novena Avenida de Manhattan.

En ese momento, un vehículo impactó contra ellos, dejando un saldo de 9 personas lesionadas, entre ellas la artista. Supuestamente el chofer del auto, de 44 años, iba en estado de ebriedad.

Piden ayuda para actriz de Marvel

Horas antes del mensaje que emitió la madre de Carrie Bernans en el que confirmó que su hija no puede caminar por sí sola, la mujer también clamó y lanzó un mensaje de ayuda.

" No soy de las que le gusta pedirle nada a nadie. Normalmente estoy del otro lado de eso", escribió en Instagram en donde dio a conocer que se abrió una cuenta en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para su hija.

"Varios de sus dientes frontales están destrozados. Están muy estropeados y apenas puede apoyar peso en las piernas debido a sus lesiones en la pelvis. Estará inoperable por un tiempo", explicó.

La madre de Carrie Bernans pide ayuda a través de GoFundMe para solventar los gastos de hospitalización de su hija. Imagen Carrie Bernans/Instagram



" Si puedes ayudarla, por favor ayuda. Que Dios los bendiga por su amabilidad y generosidad. Por favor comparte y sigue enviando tus oraciones", dijo y compartió el enlace en el que las personas pueden hacer sus aportaciones.

La meta que se estableció es de 50 mil dólares. Hasta la mañana de este miércoles 3 ya se habían recaudado casi 19 mil 500 dólares.