Muere Connie Chiume, reconocida actriz de la saga de Marvel, 'Black Panther'

Video Actriz de ‘Rubí’ se retiró por una dura pérdida y volvió por una especial razón antes de morir

Connie Chiume, actriz de la exitosa saga de Marvel, 'Black Panther', murió a los 72 años el 6 de agosto en un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica, confirmó su familia.

"La familia Chiume lamenta informarles del fallecimiento de la actriz ganadora de premios y aclamada internacionalmente, Connie Chiume", se lee al inicio del comunicado que fue compartido en el perfil de Instagram de la actriz.

PUBLICIDAD

"Connie Chiume falleció en el Hospital Garden City hoy, 6 de agosto de 2024. La familia pide privacidad durante este período difícil. La familia comunicará más detalles".

Muere la actriz sudafricana Connie Chiume. Imagen Connie Chiume/Instagram

Su hijo, Nongelo Chiume, informó que su madre había sido ingresada a un hospital para ser sometida a "un procedimiento médico".

"Queremos que se la recuerde como alguien que fue desinteresada y alguien que siempre quiso ver a la próxima persona haciendo un gran trabajo con el talento que Dios le dio", dijo Nongelo al medio Newzroom Afrika.

El gobierno de Sudáfrica lamentó la muerte de la reconocida actriz en redes.

"Nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas de la legendaria actriz ganadora de múltiples premios Connie Chiume. Su excelente trabajo siempre será recordado".

Our heartfelt condolences to the family, friends, and colleagues of multi-award winning and legendary actress Connie Chiume. Her outstanding work will always be remembered. 💔🕊️#RIPConnieChiume pic.twitter.com/6GlE4QLkpV — South African Government (@GovernmentZA) August 6, 2024

¿Quién era Connie Chiume?

Connie Chiume nació el 5 de junio de 1952 en Welkom, Sudáfrica, fue una destacada actriz y cineasta sudafricana conocida por sus papeles en películas como 'Black Panther' y 'Blessers'.

En la saga de Marvel dio vida a Zawavari, ciudadana de Wakanda y estadista mayor de la región.

También apareció en la película musical dirigida por Beyoncé, 'Black Is King', estrenada en 2020.

En televisión, participó en series como 'Yizo Yizo 2', 'Zone 14', 'Rhythm City' y 'Gomora'.