Carolina Sandoval se quita la peluca y muestra su cabello al natural tras críticas: "Soy igual de bella"

Video Laura Flores se quita la peluca frente a las cámaras y revela su verdadero pelo: Francisca la inspiró

Carolina Sandoval sorprendió al quitarse su peluca durante una reciente entrevista, dejando al descubierto su cabello natural.

La famosa presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! enfrentó de esa forma las críticas que ha recibido debido a su elección de utilizar pelo postizo.

Carolina Sandoval se quita la peluca y así luce

Fue durante su participación en el podcast de Viviana Gibelli que Carolina Sandoval habló de los señalamientos de los que ha sido objeto.

“Una vez una seguidora me escribe, después de que yo creé un hashtag, ‘cero complejos’, y me dice: ‘No existe nadie más acomplejada que tú’”, contó.

“Y yo le devolví el mensaje, le dije: ‘¡Gracias, porque tienes toda la razón!’. Yo era la muchacha que se acomplejaba por tener el cabello enrollado, por no ser alta”, explicó.

La venezolana aseguró que el comentario de su detractora le sirvió para “despejar todo lo que estaba tapado” en su mente, pues era “la reina de los complejos”.

Entonces, ella tomó una importante decisión: “Resulta que cuando salí del clóset de los complejos hablé de mis pelucas”.

Tras dichas palabras, ‘La Venenosa’, como es popularmente conocida, se quitó su melena postiza, permitiendo que su pelo innato quedara a la vista.

“Me la puedo quitar literalmente hoy en tu programa y salir así, y soy igual de bella con mi cabello natural”, sentenció tajantemente.

@vivianagibelli ¿Si o no? ¿Son asi las mujeres? Reveladoras confesiones de @ॐCarolina Sandovalॐ Estreno 🔥 Viviana Gibelli Tv ♬ sonido original - Viviana Gibelli

Tras unos segundos, ella volvió a colocarse la peluca mientras afirmaba: “Y estoy segura de que quedo absolutamente igual de bella que con esto o sin esto”.

“Porque esta Carolina es igual con este pelo que con mi cabello natural, pero antes no lo sabía, creía que [la gente] iba a querer a la que yo mostraba”, admitió.

Con su gesto, ella se une a famosas como Francisca, Laura Flores y Adamari López, quienes han mostrado cómo luce su melena al natural, sin extensiones.

Carolina Sandoval habla de la alopecia

Después de quitarse la peluca y enseñar su larga cabellera rizada, Carolina Sandoval compartió que es capaz de brindar apoyo a quienes presentan un problema con su pelo.

“Agarro mi teléfono y cuando veo a la gente que tiene alopecia o cáncer, le digo: ‘Mamá, si yo trabajo en televisión y acabo de hacer esto en uno de los canales de YouTube más vistos de toda Latinoamérica y el mundo entero, tú también lo puedes hacer’”, expresó.