Adamari López se quita las extensiones de cabello y hace inesperada revelación

Video Laura Flores se quita la peluca frente a las cámaras y revela su verdadero pelo: Francisca la inspiró

Adamari López sorprendió al mostrar cómo luce su cabello al natural, sin las extensiones que utiliza para lograr un efecto de melena abundante.

La presentadora de Desiguales, además, hizo una inespeada confesión acerca de su pelo, el cual suele ser elogiado por sus admiradores.

Adamari López se quita las extensiones

Fue durante su aparición en el más reciente episodio del podcast ‘Ada y Chiqui de Show’, del cual es titular junto con Chiquibaby, que Adamari López se retiró las extensiones.

Luego de que la mexicana le jalara su cabello, la mamá de Alaïa decidió desprenderse de los mechones de pelo falso.

“Ella me acaba de balconear, entonces no me va a quedar más remedio que, para poder hacer este capítulo, quitarme las extensiones”, dijo a la cámara.

Armándose de valor, la exestrella de éxitosas telenovelas como ‘Amigas y rivales’, que puedes ver aquí en ViX, explicó:

“Todo el mundo sabe que yo no tengo el cabello largo, pero me pongo estas extensiones que me hacen lucir como si tuviera el cabello más frondoso”.

Tras destacar que su compañera tiene “tremendo pelazo”, la puertorriqueña reveló: “Yo, si no me pongo extensiones, no se me ve igual, lo que tengo son cuatro pelos”.

Adamari López se quitó las extensiones de cabello frente a la cámara. Imagen Ada y Chiqui De Show/YouTube

En la cuenta oficial de Instagram del programa, se compartió un video del momento exacto en el que la comunicadora dejó su melena al natural, por lo que sus seguidores de inmediato reaccionaron en los comentarios.

“Con extensiones o sin ellas, tú te ves hermosa porque tu belleza no nada más es física, también es externa”, escribió una internauta.

Adamari López recibió el apoyo de sus fanáticos. Imagen Ada y Chiqui de Show/Instagram

Adamari López dice cómo cuida su cabello

Luego de sincerarse acerca de la escasez de su cabello, Adamari López compartió qué suele hacer para cuidarlo y que se mantenga saludable.

“Una de las cosas que a mí me gusta es siempre lavarme dos veces, o sea, el primer champú que me doy es como para quitar el sucio que tenga y los productos, y el otro es como yo siento que me lava bien la cabeza”, enunció.

Además, ella puntualizó que se coloca una mascarilla, de la mitad a las puntas, durante 5 a 10 minutos: “Y entonces trato de quitarme eso con agua fría”.