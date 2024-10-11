Adamari López se quita las extensiones de cabello y hace inesperada revelación
La presentadora mostró como luce su melena al natural antes de realizar una importante confesión. Ante su valentía, sus admiradores le demostraron su apoyo en redes sociales.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Adamari López sorprendió al mostrar cómo luce su cabello al natural, sin las extensiones que utiliza para lograr un efecto de melena abundante.
La presentadora de Desiguales, además, hizo una inespeada confesión acerca de su pelo, el cual suele ser elogiado por sus admiradores.
Adamari López se quita las extensiones
Fue durante su aparición en el más reciente episodio del podcast ‘Ada y Chiqui de Show’, del cual es titular junto con Chiquibaby, que Adamari López se retiró las extensiones.
Luego de que la mexicana le jalara su cabello, la mamá de Alaïa decidió desprenderse de los mechones de pelo falso.
“Ella me acaba de balconear, entonces no me va a quedar más remedio que, para poder hacer este capítulo, quitarme las extensiones”, dijo a la cámara.
Armándose de valor, la exestrella de éxitosas telenovelas como ‘Amigas y rivales’, que puedes ver aquí en ViX, explicó:
“Todo el mundo sabe que yo no tengo el cabello largo, pero me pongo estas extensiones que me hacen lucir como si tuviera el cabello más frondoso”.
Tras destacar que su compañera tiene “tremendo pelazo”, la puertorriqueña reveló: “Yo, si no me pongo extensiones, no se me ve igual, lo que tengo son cuatro pelos”.
En la cuenta oficial de Instagram del programa, se compartió un video del momento exacto en el que la comunicadora dejó su melena al natural, por lo que sus seguidores de inmediato reaccionaron en los comentarios.
“Con extensiones o sin ellas, tú te ves hermosa porque tu belleza no nada más es física, también es externa”, escribió una internauta.
Adamari López dice cómo cuida su cabello
Luego de sincerarse acerca de la escasez de su cabello, Adamari López compartió qué suele hacer para cuidarlo y que se mantenga saludable.
“Una de las cosas que a mí me gusta es siempre lavarme dos veces, o sea, el primer champú que me doy es como para quitar el sucio que tenga y los productos, y el otro es como yo siento que me lava bien la cabeza”, enunció.
Además, ella puntualizó que se coloca una mascarilla, de la mitad a las puntas, durante 5 a 10 minutos: “Y entonces trato de quitarme eso con agua fría”.
“También tomo vitaminas para que el cabello esté mejor”, detalló, recordando que luego de padecer cáncer de mamá se le “caía muchísimo”.