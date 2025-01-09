Carolina Sandoval

'La Venenosa' dice que la situación con su ex afectó su salud: le salió "celulitis" y sufrió "infecciones"

'La Venenosa' compartió que la situación con Nick Hernández, de quien se está divorciando, comenzó a dañar su salud por las "malas energías".

Video ‘La Venenosa’ habla sin rodeos sobre una posible reconciliación con su ex en pleno divorcio

Carolina Sandoval dio una actualización sobre su divorcio, luego de dejar claro hace poco que no habría una reconciliación con Nick Hernández.

'La Venenosa' compartió que el proceso ya no se llevará a cabo en el condado de Broward donde su ex interpuso la demanda, lo que facilitará las cosas, por lo cual ya inició la cuenta regresiva para quedar separada legalmente del padre de su hija.

"Les informo que ya mi divorcio fue cambiado al condado Miami-Dade, donde se llevará a cabo. A partir de hoy cuenten 90 días si Dios permite y la Virgen Santísima", dijo visiblemente feliz en un en vivo realizado el 7 de enero.

"Le pido a Dios que mi grupo de abogadas, CLS, se encargue de todo lo que se tiene que encargar porque un divorcio es la cosa más fácil del mundo, solamente dura 90 días y cuando hay niños de por medio y las personas son civilizadas", explicó la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda!

La salud de Carolina Sandoval se vio afectada

En la misma transmisión, 'La Venenosa' compartió que la situación con Nick Hernández comenzó a mermar su salud, tanto física como espiritualmente, por lo cual tras su separación todo ha mejorado.

"Cuando tu cuerpo reacciona: yo tuve infecciones, tuve una cosita que me salió llamada celulitis, estos todos son los problemas, las malas energías. Ahora estoy superbién, saludable, feliz. Estoy meditada, entrenada, contenta, hay cosas que no se pueden ocultar", aseveró.

El 'live' lo hizo en medio de la mudanza, pues dejará la casa de más de un millón de dólares en la que vivió con Nick Hernández y su hija Amalia Victoria.

