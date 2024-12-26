Carolina Sandoval señala a su ex de "amenazar" a su madre y de querer acusarlas de "secuestro"

Video Carolina Sandoval da original tour por su casa de 1.3 millones que está a la venta: incluye hasta la nevera

Carolina Sandoval ventiló que su ex, Nick Hernández, envió fuertes mensajes a su madre, doña Amalia Guzmán, incluso, señaló que el contador público habría hablado a la policía para denunciar que no sabe en dónde está su hija, lo que, según él, podría catalogarse como "secuestro".

'La Venenosa' se fue unos días a Boston para pasar la Navidad, luego de que su ex impidiera que viajaran a Madrid, España, a celebrar las fiestas decembrinas.

"La puerta de mi casa nunca sonó esta mañana, ni sonó el día de ayer en todo el día", dijo aclarando que Nick no habría buscado a su hija.

Nick Hernández habría "amenazado" a madre de Carolina Sandoval

La presentadora contó en sus historias de Instagram el 25 de diciembre que su expareja habría enviado " mensajes de amenaza, irrespetuosos, vulgares con esa voz pasiva agresiva para mi mamá".

En una de sus historias, Sandoval ventiló que Nick la ha acusado "sin fundamentos" de "secuestrar" a su hija.

"Este sujeto ya hizo el mismo show de decir que a la niña la tenemos secuestrada en el baile de Navidad del colegio el 14 de diciembre. Esto es una acusación sin fundamento. Esto es abuso emocional".

Durante un 'live' que hizo, narró que Nick Hernández había ido a su casa de Miami para buscar a la niña, pero fue su hija Bárbara Camila quien tuvo que enfrentar la situación, pues ella ya estaba en Boston.

"Mi hija mayor tuvo que pasar el mal momento de sentirse intimidada por su manera de tocar el timbre de la casa de Miami".

En otra historia de Instagram, 'La Venenosa' lo acusó de estar " humillando" a su madre de 78 años con sus mensajes, lo que ha provocado que doña Amalia esté "muy nerviosa".

'La Venenosa' acusa a Nick Hernández de amedrentar a su familia. Imagen Carolina Sandoval/Instagram

El proceso de divorcio todavía no inicia

Nick Hernández interpuso la demanda de divorcio el 18 de noviembre en Broward, Florida, sin embargo, es otro condado donde ellos habrían vivido, por lo cual por el momento están esperando el cambio de jurisdicción a Miami-Dade.

" El proceso de divorcio todavía ni ha arrancado, lo que ha arrancado es el cambio de condado y si no se ponen de acuerdo las partes finalmente lo va a ejercer un juez y falta todavía el tema financiero", explicó la presentadora en sus historias.

Señaló que la denuncia que Nick Hernández quiere interponer sobre presunto secuestro no tendría validez, pues todavía no hay un juez que lleve su caso, por lo cual ni si quiera ha comenzado el proceso de la patria potestad y manutención de Amalia Victoria.

"Si tú no tienes una orden de un juez que te diga te toca los lunes, martes y miércoles, tú no puedes salir de Miami-Dade, tienes que estar en tal jurisdicción, este tipo lo que está haciendo es abusando emocionalmente a mi familia y amedrentado con las redes sociales".

Carolina Sandoval explicó que decidió viajar a Boston con su hija y su madre porque, debido a que la casa donde viven en Miami está a la venta, en estos días iba a haber un 'open house' para que la visitaran posibles prospectos de compradores.

"Una de las razones por las cuales me fui estos días es porque varias personas van a ver la propiedad y créanme que mostrar la casa con gente a dentro de la propiedad eso no se lo deseo a nadie", sentenció.