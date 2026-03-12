Muertes de 'influencers'

'Carol The Warrior' pensó que le habían hecho "brujería" y fue con "señora que saca aire": era cáncer y murió

La 'influencer' Carolina Reyes, mejor conocida en redes como 'Carol The Warrior', murió a los 23 años. Antes de ser diagnosticada con cáncer, ella y su familia creyeron que se trataba de brujería por los dolores que sufría. Estos fueron los síntomas que tenía.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere ‘Carol The Warrior’ a los 23 años: la ‘influencer’ había sido diagnosticada con dura enfermedad

‘Carol The Warrior’, ‘influencer’ que murió el 11 de marzo a los 23 años en la ciudad de Cali, Colombia, pensó que era víctima de brujería antes de ser diagnosticada con cáncer.

El 6 de octubre de 2025, la ‘influencer’ empleó sus redes sociales para hablar abiertamente de sus problemas de salud, los síntomas que presentó y que asoció con su rutina de ejercicio.

“Yo todas las mañanas les subía que iba para el gimnasio y con el tiempo empecé a sentir unos dolores horribles en mi cuerpo, casi no les prestaba atención. Pensaba que eran dolores por los pesos o por cualquier otra cosa, pero poco a poco ese dolor se iba aumentando más”, contó en un video que publicó en Facebook.

“Un día le dije a una tía ‘no aguanto más, será que es aire o algo así’, entonces, mi tía me llevó para donde una señora que saca aire (…) Mi familia, a otro día, al ver que yo seguía con ese dolor insoportable, decidimos ir al hospital”, agregó.

Carol The Warrior murió a los 23 años.
Carol The Warrior murió a los 23 años.
Imagen Carol The Warrior / Facebook

¿Por qué sospechaba que era víctima de brujería?

Carolina Reyes relató que fue el 5 de agosto de 2025 cuando en el hospital tuvieron que drenarle “líquido de los pulmones”, luego “del corazón” y, posteriormente, sometida a una “operación en el pecho”.

“Mientras yo estaba en el hospital, había una tía por fuera haciéndome unas vistas y salió que me estaban haciendo brujería. Mi familia le dijo a la señora que si ella me podía curar y la señora dijo que no porque lo que yo tenía era muy fuerte, es tanto así, que todo lo que ella dijo, salió”, relató.

“Ella dijo que yo iba a estar en la UCI, que me iban a tener en el hospital, mejor dicho, todo. Le contamos eso a mi hermano y él pidió permiso en el ejército y se vino. Una amiga de mi hermano le dio el contacto de una señora que es superbuena, que es un amor, y esa señora se comprometió con nosotros. Ella dijo que me iba a curar y empezó a hacerme operaciones (…) y lo más impactante que después de eso, miren lo que vomité. Eso parecía una bola de carne horrible (…) Esas eran todas las cochinadas porque me habían dado una toma”, dijo y dio a conocer que, en los siguientes días fue dada de alta del hospital.

Esto fue lo que Carol The Warrior vomitó.
Esto fue lo que Carol The Warrior vomitó.
Imagen Carol The Warrior / Facebook

Su diagnóstico de cáncer

‘Carol The Warrior’ no dio más detalles sobre lo que pensó era una presunta brujería. Sin embargo, en un video que compartió en noviembre de 2025, dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer, sin revelar qué tipo.

“El médico me diagnosticó que tenía cáncer. Le digo al médico porque sé que el diagnóstico de Dios será diferente. Esto es cuestión de fe, no soy ni la primera ni la última con esta enfermedad”, manifestó.

“No es fácil que te digan: ‘tienes cáncer’ y que te digan que tu enfermedad es muy grave (…) Quiero ser esa voz de aliento de algunas personas que, quizá, están pasando por esta situación", concluyó.

