‘Carlota’, actriz de ‘María la del barrio’, reaparece: así luce 30 años después

En 1995, ‘María la del barrio’ se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la productora Angelli Nesma. La historia estuvo protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, que dieron vida a la pareja protagonista. Sin embargo, en el elenco también se encontraba la actriz Rebeca Manríquez, quien se ganó el cariño del público por su personaje de ‘Carlota’.

Rebeca Manríquez en 'María la del barrio' en 1995. Imagen Televisa

Así luce ‘Carlota’ 30 años después

El 18 de enero, Rebeca Manríquez reapareció en la cuenta de TikTok del reportero Sebastián Reséndiz, a quien confesó que, 30 años después, jamás imaginó que su personaje sería tan querido por el público.

“Nunca imaginé que ese personaje se iba a volver histórico para la televisión. Me escriben de todas partes del mundo en donde la telenovela se sigue viendo y repitiendo”, expresó.

“Es muy bonito que sigas en la memoria de la gente a pesar de que has seguido trabajando y haciendo muchas cosas, ese (personaje) no se les olvida y creo que nos pasó a todos los personajes de esa telenovela, son inmortales e inolvidables. La gente se sigue refiriendo a nosotros por los nombres del personaje”, agregó con una sonrisa.

A la carrera de Rebeca Manríquez también se suman proyectos como ‘Mi pequeña traviesa’, ‘La usurpadora’, ‘Destilando Amor’, ‘Fuego en la Sangre’, ‘Por ella soy Eva’ y ‘Sin tu mirada’. Sin embargo, también ha participado en algunos capítulos de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Así luce Rebeca Manríquez 30 años después de dar vida a 'Carlota'. Imagen Sebastián Reséndiz / TikTok



Aunque desde 2021 se encuentra alejada de los melodramas mexicanos, Rebeca Manríquez continúa trabajando en teatro y como actriz de doblaje, siendo su proyecto más reciente en la película ‘Conclave’, donde presta su voz al personaje de Isabella Rosselli.