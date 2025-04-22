Carlos Santana es hospitalizado de emergencia a horas de ofrecer un concierto: lo que se sabe

Video Carlos Santana es sacado en camilla y ambulancia de un concierto para hospitalizarlo: video

El guitarrista mexicano Carlos Santana fue hospitalizado de emergencia a horas de ofrecer un concierto en Texas este martes 22 de abril.

Los reportes de su internamiento fueron confirmados por su representante al sitio de noticias TMZ, donde detalló que el músico se encontraba “bien”, pero “bajo observación”.

PUBLICIDAD

De la misma manera se dio a conocer que el concierto que Carlos Santana ofrecería esta noche en el Teatro Majestic, en San Antonio, sería pospuesto.

Lo que se sabe sore la salud de Carlos Santana

De acuerdo con TMZ, Carlos Santana fue trasladado a un hospital en Texas luego de “sufrir una emergencia médica”, la cual sería a causa de “deshidratación”.

"Las personas que estaban allí dicen que Carlos estaba haciendo una prueba de sonido cuando sufrió una emergencia y tuvo que ser sacado del lugar en una camilla y colocado en la parte trasera de una ambulancia", se reveló en el sitio.

Luego de que se diera a conocer la hospitalización del guitarrista mexicano, en la cuenta de Instagram del Teatro Majestic se confirmó que la presentación de esta noche de Carlos Santana había sido cancelada. En la misiva, firmada por su mánager Michael Vrionis, se reveló que la causa de su "emergencia médica" fue por un cuadro de "deshidratación".

"El señor Santana estaba en el lugar preparándose para el show de esta noche cuando experimentó un evento que estaba determinado a ser deshidratación. Por abundancia de precaución y la salud del señor Santana, la decisión de posponer el espectáculo fue el curso de acción más prudente", se señaló.