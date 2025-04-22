Famosos

Carlos Santana es hospitalizado de emergencia a horas de ofrecer un concierto: lo que se sabe

La hospitalización del músico fue confirmada por su representante al sitio de noticias TMZ. El concierto que el guitarrista ofrecería esta noche en Texas fue suspendido.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Carlos Santana es sacado en camilla y ambulancia de un concierto para hospitalizarlo: video

El guitarrista mexicano Carlos Santana fue hospitalizado de emergencia a horas de ofrecer un concierto en Texas este martes 22 de abril.

Los reportes de su internamiento fueron confirmados por su representante al sitio de noticias TMZ, donde detalló que el músico se encontraba “bien”, pero “bajo observación”.

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Con el corazón herido, el emotivo mensaje de Ana Patricia tras separación: "Nuestra vida continuó"
2 mins

Con el corazón herido, el emotivo mensaje de Ana Patricia tras separación: "Nuestra vida continuó"

Univision Famosos
Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado romance: responden si hubo infidelidad
2 mins

Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado romance: responden si hubo infidelidad

Univision Famosos
Raphy Pina revela que "no fue fácil" la llegada de su segundo bebé con Natti Natasha: así reacciona
2 mins

Raphy Pina revela que "no fue fácil" la llegada de su segundo bebé con Natti Natasha: así reacciona

Univision Famosos
Natti Natasha y Raphy Pina anuncian el nacimiento de su segunda hija: así presentaron a Dominique Isabelle
2 mins

Natti Natasha y Raphy Pina anuncian el nacimiento de su segunda hija: así presentaron a Dominique Isabelle

Univision Famosos
Ex de Toni Costa grita a los cuatro vientos el amor por su nuevo novio: "No fue casualidad"
2 mins

Ex de Toni Costa grita a los cuatro vientos el amor por su nuevo novio: "No fue casualidad"

Univision Famosos
Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió
2 mins

Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió

Univision Famosos
Alejandra Guzmán publica reveladora foto: muestra cómo quedó su columna y cadera tras cirugías
2 mins

Alejandra Guzmán publica reveladora foto: muestra cómo quedó su columna y cadera tras cirugías

Univision Famosos
¿Daddy Yankee ya quiere tener pareja tras su complicado divorcio? Esto confesó
0:59

¿Daddy Yankee ya quiere tener pareja tras su complicado divorcio? Esto confesó

Univision Famosos
Nodal pregunta si se ve “muy borracho” en pleno concierto y envía mensaje
0:50

Nodal pregunta si se ve “muy borracho” en pleno concierto y envía mensaje

Univision Famosos
Juan Osorio y Eva Daniela: un amor al que no importa la edad ni los ataques
2:09

Juan Osorio y Eva Daniela: un amor al que no importa la edad ni los ataques

Univision Famosos

De la misma manera se dio a conocer que el concierto que Carlos Santana ofrecería esta noche en el Teatro Majestic, en San Antonio, sería pospuesto.

Lo que se sabe sore la salud de Carlos Santana

De acuerdo con TMZ, Carlos Santana fue trasladado a un hospital en Texas luego de “sufrir una emergencia médica”, la cual sería a causa de “deshidratación”.

"Las personas que estaban allí dicen que Carlos estaba haciendo una prueba de sonido cuando sufrió una emergencia y tuvo que ser sacado del lugar en una camilla y colocado en la parte trasera de una ambulancia", se reveló en el sitio.

Luego de que se diera a conocer la hospitalización del guitarrista mexicano, en la cuenta de Instagram del Teatro Majestic se confirmó que la presentación de esta noche de Carlos Santana había sido cancelada. En la misiva, firmada por su mánager Michael Vrionis, se reveló que la causa de su "emergencia médica" fue por un cuadro de "deshidratación".

"El señor Santana estaba en el lugar preparándose para el show de esta noche cuando experimentó un evento que estaba determinado a ser deshidratación. Por abundancia de precaución y la salud del señor Santana, la decisión de posponer el espectáculo fue el curso de acción más prudente", se señaló.

"Lo está haciendo bien y está deseando volver a San Antonio pronto, así como continuar su gira por Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su comprensión. El show será reprogramado pronto. Por favor, guarden sus entradas - le avisaremos sobre la fecha reprogramada del show lo antes posible", sentenciaron.

Relacionados:
FamososConciertosSaludHospitalizaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX