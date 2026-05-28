Carlos Bonavides Carlos Bonavides se defiende de quien lo critica por cobrar una pensión gubernamental Carlos Bonavides, quien interpretó a Huicho Domínguez, explicó por qué acepta la ayuda que el gobierno de México da a los adultos mayores.



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Video Carlos Bonavides responde a críticas tras haber vendido videos en la calle por falta de trabajo

Carlos Bonavides, recordado por dar vida a Huicho Domínguez en la telenovela 'El Premio Mayor', ha sido criticado porque cobra la pensión del Bienestar, un programa del gobierno de México para ayudar a los adultos mayores.

En días recientes, el histrión de 85 años volvió a defenderse asegurando que no existe motivo alguno para avergonzarse, ya que se trata de un derecho constitucional.

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" Yo solicité la ayuda porque la necesito, todos tenemos derecho", dijo en entrevista con la prensa, como 'De Primera Mano', argumentando que ese dinero lo ayuda en su actual situación económica.

Bonavides ha dejado claro que recibir la pensión no es un privilegio, sino un beneficio para adultos mayores: "Ese dinero pertenece a nosotros", dijo.

El actor ha compartido en varias ocasiones que su situación económica no ha sido estable en los últimos años, pues por su edad escasean las oportunidades de trabajo.

Incluso, ha tenido que vender saludos en video para tener un ingreso extra.