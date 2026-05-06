Carin León Carín León y su novia sufren accidente tras caer elevador en el que viajaban: ¿cómo se encuentran? De acuerdo con los reportes, el percance sucedió después de que el cantante terminara la presentación de su nuevo álbum.



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Carín León y su novia, Meylin Zúñiga, se vieron involucrados en un accidente la noche de este 5 de mayo, luego de que él realizara la presentación de su nuevo álbum, ‘Muda’.

El sonorense dio a conocer ante la cámara de reportero Gabriel Cuevas que quien resultó herida fue su pareja y que él se encontraba bien.

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“Se quebró la pierna mi mujer, ‘sorry’”, indicó. “No nada, no pasó nada, nada más ella se quebró el pie y ahorita ya la llevamos para que descanse”.

¿Qué les pasó a Carín León y a su novia?

De acuerdo con la ‘influencer’ en temas del espectáculo Jaqueline Martinez, ‘Chamonic’, Carín León, Meylin Zúñiga y parte del equipo del artista estaban dentro de un elevador cuando este se precipitó.

La creadora de contenido detalló que, presuntamente, al terminar el show que el cantautor ofreció, los sacaron por la parte trasera del lugar, por el área de empleados.