Carin León

Carin León es diagnosticado con esta enfermedad: toma importante medida

El cantante tomó importante medida luego de ser diagnosticado con enfermedad que, probablemente, lo mantendrá en reposo por días.

Por:Elizabeth González
Video ¿Carin León vinculado con narco mexicano?: habría sido invitado a fiesta de XV años de su hija

Carin León enfrenta problemas de salud. Este miércoles 21 de enero, su equipo de trabajo informó a través de un comunicado que el cantante suspendería algunas de sus presentaciones en México tras su diagnóstico de dengue.

“Desafortunadamente, por motivos de salud, las presentaciones de Carin León programadas en el Palenque de la Feria de León para los días 22 y 23 de enero serán pospuestas”, señalaron.

“El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación”, agregaron.

El equipo de trabajo de Carin León no dio más detalles sobre su salud. Sin embargo, aseguraron que la decisión de suspender las presentaciones del intérprete de 'Primera Cita' solo era una medida para “priorizar” su salud.

“Agradecemos la comprensión del público; esta decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show”, sentenciaron.

¿Qué es el dengue, enfermedad con la que fue diagnosticado Carin León?

De acuerdo con información de World Health Organization, el dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado y no de persona a persona. La infección es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales que en los climas templados.

Aunque la enfermedad puede ser tratada con medicamentos y la persona infectada, en la mayoría de los casos, solo necesita reposo absoluto, se han reportado casos en los que es crucial una atención hospitalaria.

