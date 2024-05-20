Famosos

Captan a famosa exactriz en la indigencia: buscaba comida de entre la basura

Loni Willison fue vista nuevamente hurgando entre la basura, luego de que su vida cambió de forma drástica tras su divorcio del actor Jeremy Jackson en 2014.

Paulina Flores.
Video Famoso actor mexicano se defiende de críticas por ahora vender caldo de huesos

Loni Willison, exmodelo y actriz de la serie ‘Expose’, fue captada hurgando de entre la basura en calles de Los Ángeles en busca de comida, reportaron medios como Milenio.

A través de redes sociales circulan imágenes de la exesposa del también actor Jeremy Jackson con un carrito de supermercado recolectando varios productos que sacó de los contenedores de basura.

"Las manos de Loni parecían muy sucias, lo que indica que había estado hurgando en la basura durante mucho tiempo", dijo un testigo, de acuerdo con la reseña del sitió ‘Wolipop’.

"Ella busca constantemente artículos que puedan usarse, incluidos productos de belleza", agregó la supuesta fuente.

Loni Willison padece un trastorno mental

La modelo, quien hace más de una década era protagonista en portadas de revista, cambió la vida bajo reflectores a la indigencia luego de que en 2016 padeció un trastorno mental.

De acuerdo con una entrevista que dio a DailyMail en 2018, Loni Willison contó que presentó alucinaciones en las que sentía que alguien la atacaba con corrientes eléctricas que “solo podían solucionarse tomando metanfetamina”.

Loni Willison asegura que su vida cambió tras su divorcio.
Imagen Grosby Group


En septiembre de 2023, la actriz, de 40 años, atribuyó su estado en la indigencia a no poder vivir en interiores porque no puede estar en contacto con electricidad por temor a que, supuestamente, la electrocuten.

“Creo que porque (capto) la electricidad, también capto otras cosas, como ciertos químicos o baterías, o fusibles, como cables, diferentes tipos de metales. Así que creo que mi cuerpo incluso filtra ese tipo de cosas”, declaró a X17 Online, de acuerdo con DailyMail.

Loni Willison asegura que su vida cambió tras su divorcio con el actor Jeremy Jackson en 2014 tras menos de dos años de matrimonio.

Loni Willison ha sido captada en diversas ocasiones recolectando cosas de la basura.
Imagen Grosby Group

"Mi exmarido (es el culpable). Casarme. Al menos me divorcié... él preparó todo", dijo sobre cómo inició el declive en su vida.

La actriz acusó a Jackson de violencia, asegurando que intentó estrangularla durante un altercado en el que estaban borrachos. Loni retiró los cargos en contra de su exesposo “por miedo”, dijo en 2015 al diario The Sun.

