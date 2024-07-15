Camilo

Camilo y Evaluna reaparecen tras anunciar su "separación" temporal

El cantante publicó una fotografía en la que finalmente aparece con su esposa, que está cada vez más cerca de dar a luz a Amaranto, se segundo bebé. Días atrás, ellos revelaron que tenían que distanciarse por una importante razón.

Por:
Dayana Alvino.
Camilo y Evaluna están oficialmente juntos de nuevo, esto tras haber dado a conocer que se separaban debido a una importante razón.

La pareja explicó que la venezolana debía regresar desde tierras europeas a Miami, Florida, debido al inminente nacimiento de Amaranto, mientras que él se quedaba allá para concluir su ‘tour’.

“Nuestra partera dice que no hay problema de viajar, pero es probable que le pongan problema si la ven muy embarazada”, comentó el cantante en un video para YouTube publicado el 8 de julio.

Tras los días que pasaron apartados, el 10 de julio el intérprete de ‘Plis’ reveló que ya se encontraba camino a la llamada ‘Ciudad del sol’.

“Volver a casa”, escribió sobre un clip que colgó en sus historias de Instagram en el que se le ve a bordo de un avión.

Camilo reaparece al lado de Evaluna

Confirmando su reencuentro con Evaluna, Camilo finalmente compartió en la red social una fotografía en la que aparecen juntos.

Fue este 14 de julio cuando el cantautor subió una ‘selfie’ que captó durante su asistencia a la final de la Copa América 2024, en el Hard Rock Stadium de Miami.

En la postal, la hija de Ricardo Montaner luce la camiseta del equipo argentino y su esposo la de la selección de Colombia, su país natal.

Los futuros padres de dos acudieron al enfrentamiento de fútbol en compañía de Ricky Montaner y Stefanía Roitman, quienes colgaron en la plataforma digital diversos clips a lo largo de la tarde.

En una postal, ellos posaron para la cámara sonrientes con Evaluna, que presumió su ‘baby bump’ llevando la playera hasta el busto.

Camilo y Evaluna a días de la llegada de Amaranto

Camilo y Evaluna anunciaron a mediados de febrero que estaban esperando otro bebé, que tendrá como hermana mayor a Índigo.

En entrevista con ‘Tropicana Colombia’ a inicios de mayo, el compositor afirmó que Amaranto nacería “al regreso de la gira de Europa”. Es decir, ya falta poco para que la actriz de a luz.

Previamente, él contó al periodista Jorge Pabón, conocido como ‘Molusco’, que el parto será natural y en la comodidad de su hogar.

“Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es ‘pon las manos’, no, esto (es) todo un asunto”, aseveró.

“Mi esposa me tiene ahí estudiando para poder ayudarla. Ella es lo máximo, es la mujer más virtuosa del mundo, fantástica. Ella es todo…”, agregó.

Camilo detalló que no saben exactamente en qué semana de gestación está Evaluna pues “no hemos hecho ecografías ni nada”.

