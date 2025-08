Camilo y Evaluna se "separan" a días del nacimiento de Amaranto: la cantante explica la situación

La hija de Ricardo Montaner ventiló en una historia de Instagram que no estaba al lado de su esposo.

"Hoy es lunes de Camilo y Evaluna y no estamos juntos para celebrar que ya está el video, pero aquí estamos", explica en el video, además agregó la frase "Con curita y to".

¿Camilo y Evaluna terminaron?

Por su parte, el intérprete de 'Tutu' confesó que estaría triste: "Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que era hora de irse para la casa a estar en casa, soltar el ancla y en calma, a mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella".