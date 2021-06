Caitlyn Jenner dice que fue más fácil contarle a su familia que era trans que candidata republicana

"Hablé con toda mi familia sobre lanzarme a la gobernatura de California y, para serte honesta, fue más fácil anunciar que era trans que anunciar que era candidata republicana ", dijo la contendiente al programa 'The Issue Is', de FOX 11, con el presentador Elex Michaelson, aludiendo en parte a las Kardashian.

El rapero, por su parte, no solo apoyó a Trump sino también se postuló a la presidencia.

Los hijos de Caitlyn, Brody, Brandon y Burt están avergonzados de que ella está postulándose a la gobernatura y las Kardashian no van a hacer campaña por él, agregó el sitio web. Caitlyn, sin embargo, aún espera poder contar por lo menos con el apoyo de Kim más adelante.

"Creo que Kimberly ha hecho un trabajo tremendo en cuanto a reforma del sistema criminal. Creo que ella le dio en el clavo. No le he pedido que se involucre en mi campaña, pero te garantizo que conforme pase el tiempo y yo me convierta en gobernador, estoy seguro de que ella va a tener mi atención, sí", puntualizó en la entrevista.