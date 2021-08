Britney Spears se queda encerrada en un baño y Miley Cyrus hace el mejor comentario

"A las 2 de la madrugada decidí darme un baño. ¡Conseguí una nueva loción Victoria's Secret y quería usarla porque me ayuda a dormir mejor! Fui al baño y miré mi café sobrante de temprano en la mañana y dije: 'Asqueroso', pero no lo tiré y luego busqué mi lavador de cara, ¡pero no lo encontré por ninguna parte!", contó en Instagram para contextualizar el gracioso incidente.