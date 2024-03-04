Famosos

Niurka comparte detalles de la “lujosa” boda de su hijo mayor: “Lloraba por cualquier cosa”

La cantante habló del reciente enlace nupcial de Kiko y Kimi, a quienes reconoció su esfuerzo para lograr que todo quedara perfecto. Además, la también vedette reconoció que se sintió “vulnerable”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hijo de Niurka Marcos se casa: Emilio Osorio sorprende a todos al lucir una falda en la boda

Niurka Marcos habló de la reciente boda de su hijo mayor, Kiko Marcos, con su novia, Kimi Ishiwara, luego de una década de relación.

La pareja se dio el ‘Sí, acepto’ el pasado 24 de febrero en una “lujosa” ceremonia que tuvo lugar en una hacienda del estado de Yucatán (México), de acuerdo a lo reportado por TVyNovelas.

PUBLICIDAD

En redes sociales, tanto la cubana como sus otros dos retoños, Romina y Emilio, quien, por cierto, generó controversia por acudir al evento usando falda, mostraron videos de la fiesta.

Niurka revela que estaba “fascinada” en la boda de su hijo

A días del importante suceso, Niurka compartió lo emocionada que estaba durante el enlace matrimonial de Kiko y Kimi.

Más sobre Famosos

Eugenio Derbez da la cara ante señalamientos de sus exparejas: “Ya no caigo en provocaciones”
2 mins

Eugenio Derbez da la cara ante señalamientos de sus exparejas: “Ya no caigo en provocaciones”

Univision Famosos
Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona
0:55

Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona

Univision Famosos
Ingrid Martz se divorcia de su esposo: no son pareja desde hace dos años, pero viven juntos
1:02

Ingrid Martz se divorcia de su esposo: no son pareja desde hace dos años, pero viven juntos

Univision Famosos
Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo
1:00

Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó
0:51

JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó

Univision Famosos
Carlos Bonavides es “más millonario que el hombre más rico del mundo”: esto dijo de su presunta quiebra
2 mins

Carlos Bonavides es “más millonario que el hombre más rico del mundo”: esto dijo de su presunta quiebra

Univision Famosos
Selena Gómez y Benny Blanco tendrían acuerdo prenupcial: ella se habría “blindado”
1 mins

Selena Gómez y Benny Blanco tendrían acuerdo prenupcial: ella se habría “blindado”

Univision Famosos
Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?
0:52

Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?

Univision Famosos
Cruz Martínez hace inesperada petición ante el romance de Alicia Villarreal en medio de su disputa legal
2 mins

Cruz Martínez hace inesperada petición ante el romance de Alicia Villarreal en medio de su disputa legal

Univision Famosos

“Estaba tan ensimismada, tan enajenada y atendiendo a tanta gente, y a parte traía una ped…”, contó en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘De la rosa TV’ este 4 de marzo.

La estrella de telenovelas como ‘La Fea Más Bella’, que puedes ver aquí en ViX, reconoció que presenciar que su primogénito diera un paso tan importante en su vida la tenía “fascinada”.

“Estaba súper vulnerable, lloraba por cualquier cosa, hasta me arranqué las pestañas porque se me despegaron de tanta lloradera y emoción y todo”, explicó.

“Me siento muy realizada como mamá, me siento graduada como mamá, con los tres, con Emilio, con ‘Romi’ y con Kiko”, agregó.

Recordando el particular vals que compartió con su hijo al ritmo de ‘Vivir mi vida’, de Marc Anthony, ella expuso: “Me quité los zapatos para no tropezarme ni parecerle pesada o torpe”.

“Él eligió la canción porque le gusta bailar salsa conmigo, pero su cara era tan linda, me hacía pucheros de amor y me abrazaba”, relató.

“Toda la boda se me salió la lágrima, estuve bien contenta”, recalcó la exesposa de Juan Osorio, quien mantiene una relación con Eva Daniela.

Niurka bailó con su hijo mayor, Kiko, un peculiar vals.
Niurka bailó con su hijo mayor, Kiko, un peculiar vals.
Imagen Niurka Marcos/Instagram

Niurka reconoce el esfuerzo de Kiko y Kimi

Además de hablar de sus sentimientos, la intérprete de ‘La emperadora’ quiso aplaudir el esfuerzo que los enamorados hicieron para organizar su casamiento.

PUBLICIDAD

“Todo lo que vieron: la decoración, los trajes, la comida, que estuvo deliciosa y abundante, la bebida…”, empezó enumerando.

“Las dinámicas, que si la capa o la pistola de humo, las botellas iluminadas para el ‘shot’”, lo eligieron ellos. El aplauso, (por) una boda tan bonita, fina, es para Kiko y Kimi”, sumó.

Al ser cuestionada acerca del regalo que les dio, la artista comentó: “Di todo lo que sabía que los iba a hacer sentir a ellos plenos”, dejando entrever que pagó parte de los gastos por las nupcias.

Relacionados:
FamososNiurka MarcosHijos de famososBodasPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD