Niurka comparte detalles de la “lujosa” boda de su hijo mayor: “Lloraba por cualquier cosa”

Video Hijo de Niurka Marcos se casa: Emilio Osorio sorprende a todos al lucir una falda en la boda

Niurka Marcos habló de la reciente boda de su hijo mayor, Kiko Marcos, con su novia, Kimi Ishiwara, luego de una década de relación.

La pareja se dio el ‘Sí, acepto’ el pasado 24 de febrero en una “lujosa” ceremonia que tuvo lugar en una hacienda del estado de Yucatán (México), de acuerdo a lo reportado por TVyNovelas.

En redes sociales, tanto la cubana como sus otros dos retoños, Romina y Emilio, quien, por cierto, generó controversia por acudir al evento usando falda, mostraron videos de la fiesta.

Niurka revela que estaba “fascinada” en la boda de su hijo

A días del importante suceso, Niurka compartió lo emocionada que estaba durante el enlace matrimonial de Kiko y Kimi.

“Estaba tan ensimismada, tan enajenada y atendiendo a tanta gente, y a parte traía una ped…”, contó en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘De la rosa TV’ este 4 de marzo.

La estrella de telenovelas como ‘La Fea Más Bella’, que puedes ver aquí en ViX, reconoció que presenciar que su primogénito diera un paso tan importante en su vida la tenía “fascinada”.

“Estaba súper vulnerable, lloraba por cualquier cosa, hasta me arranqué las pestañas porque se me despegaron de tanta lloradera y emoción y todo”, explicó.

“Me siento muy realizada como mamá, me siento graduada como mamá, con los tres, con Emilio, con ‘Romi’ y con Kiko”, agregó.

Recordando el particular vals que compartió con su hijo al ritmo de ‘Vivir mi vida’, de Marc Anthony, ella expuso: “Me quité los zapatos para no tropezarme ni parecerle pesada o torpe”.

“Él eligió la canción porque le gusta bailar salsa conmigo, pero su cara era tan linda, me hacía pucheros de amor y me abrazaba”, relató.

“Toda la boda se me salió la lágrima, estuve bien contenta”, recalcó la exesposa de Juan Osorio, quien mantiene una relación con Eva Daniela.

Niurka bailó con su hijo mayor, Kiko, un peculiar vals. Imagen Niurka Marcos/Instagram

Niurka reconoce el esfuerzo de Kiko y Kimi

Además de hablar de sus sentimientos, la intérprete de ‘La emperadora’ quiso aplaudir el esfuerzo que los enamorados hicieron para organizar su casamiento.

“Todo lo que vieron: la decoración, los trajes, la comida, que estuvo deliciosa y abundante, la bebida…”, empezó enumerando.

“Las dinámicas, que si la capa o la pistola de humo, las botellas iluminadas para el ‘shot’”, lo eligieron ellos. El aplauso, (por) una boda tan bonita, fina, es para Kiko y Kimi”, sumó.