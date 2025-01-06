Blanca Soto reaparece tras convertirse supuestamente en mamá con Fernando Colunga: así se deja ver

Video Filtran supuesta foto del bebé de Fernando Colunga: Blanca Soto lo tiene entre sus brazos

Blanca Soto reapareció en sus redes sociales tras convertirse supuestamente en mamá junto a Fernando Colunga.

Este 5 de enero actriz de telenovelas celebró su cumpleaños 46, por lo que desde muy temprano recibió y agradeció las felicitaciones de sus seguidores en Instagram.

“Muchas gracias por sus bellos mensajes y detalles. Gracias por su cariño este increíble cumpleaños”, escribió al pie de una imagen en la que dejó ver un enorme ramo de rosas y un peluche de ‘Hello Kitty’.

Blanca Soto celebró así su cumpleaños. Imagen Blanca Soto / Instagram



Sin dar detalles sobre la manera en la que habría celebrado su cumpleaños, supuestamente el primero como mamá, Blanca Soto siguió replicando los collages creados por sus seguidores, agradeciéndole a cada uno de ellos por el detalle.

“Todo mi #TeamSoto presente!! Muchas muchas GRACIAS”, agregó.

Previo a los festejos de su cumpleaños, Blanca Soto había reaparecido en redes sociales para desearle una “feliz Navidad” a los internautas. Aquella ocasión, la protagonista de Porque el amor manda (telenovela que puedes ver en ViX) acompañó su publicación de una fotografía junto a su mascota, dejando al descubierto cómo luce.

Una semana antes de cumplir 46 años, la actriz dejó ver cómo luce. Imagen Blanca Soto / Instagram

Su supuesto debut en la maternidad

El 13 de marzo de 2024, la presentadora mexicana Alix Aspe reportó el presunto debut de Blanca Soto y Fernando Colunga como papás.

Según la presentadora de espectáculos del show Despierta, de N+, los actores se habrían convertido en papás de un niño, quien sería fruto de la aparente relación que sostienen desde 2012.

Hasta el momento, ni Blanca Soto ni Fernando Colunga han confirmado su supuesto debut como papás. Sin embargo, el 4 de diciembre pasado el actor prefirió evadir el tema cuando fue cuestionado sobre su aparente paternidad con la actriz durante una entrevista con El Gordo y La Flaca.