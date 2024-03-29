Belinda reaparece tras cirugía de emergencia por tumor: esto se sabe de su salud
La cantante publicó un inesperado mensaje en redes sociales tras revelarse que fue sometida a una cirugía de urgencia.
Belinda reapareció en redes sociales tras darse a conocer que fue sometida a una cirugía de emergencia por un tumor que le detectaron y lanzó un inesperado mensaje.
Belinda publica este mensaje tras ser hospitalizada
Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante postró un breve mensaje, en el que evitó hablar de su estado de salud y se limitó a mostrar su emoción por una noticia.
"Wow, no puedo creer que tengo una canción con Enrique Iglesias", señaló Belinda, quien dejó ver lo entusiasmada que está por su dueto con el español en la canción 'Llórame un río'.
Pese a que se habla mucho de cómo se encuentra de salud, es la única aparición en redes sociales que ha realizado Belinda.
¿Por qué Belinda fue sometida a una cirugía?
Belinda comenzó a presentar problemas de salud a principios de marzo pasado, provocando que se cancelara su participación en el festival Bésame Mucho 2024.
Días después, la cantante pospuso otra presentación, pero ahora en Veracruz, desatando los rumores y es que no reveló qué estaba provocando su incumplimiento profesional.
Belinda guardó silencio sobre la enfermedad que padecía, pero todo quedó al descubierto ahora que sus padres detallaron que fue sometida a una cirugía por un tumor.
Aunque no confesaron en qué parte del cuerpo fue intervenida, Belinda Schüll e Ignacio Peregrín señalaron que todo salió bien y que la cantante está en recuperación.
"La verdad ha sido un momento difícil de salud. Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Mi hija no puede viajar, está aquí en México recuperándose", expresaron a 'Ventaneando' el 28 de marzo.
El padre de Belinda se limitó a señalar que "fue una emergencia" y que ahora que ya se realizó la cirugía todo se solucionó y "no dio más problemas".
Por su parte, Belinda Schüll sí habló del tumor extirpado, detallando que fue analizado y que se descartó un posible cáncer.
"Hay un doctor que le da el diagnóstico, hay un doctor que es el que le está dando tratamiento y fue un tema de salud de un día para otro que hubo que operar. Se llevó a la analítica (biopsia) y fue negativo (a cáncer)", sentenció.