Belinda reaparece tras cirugía de emergencia por tumor: esto se sabe de su salud

Video Belinda presumió su cinturita y le dijeron que es lipoescultura: "Es operación, así qué chiste"

Belinda reapareció en redes sociales tras darse a conocer que fue sometida a una cirugía de emergencia por un tumor que le detectaron y lanzó un inesperado mensaje.

Belinda publica este mensaje tras ser hospitalizada

PUBLICIDAD

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante postró un breve mensaje, en el que evitó hablar de su estado de salud y se limitó a mostrar su emoción por una noticia.

"Wow, no puedo creer que tengo una canción con Enrique Iglesias", señaló Belinda, quien dejó ver lo entusiasmada que está por su dueto con el español en la canción 'Llórame un río'.

Belinda reaparece en redes sociales con fuerte mensaje Imagen Instagram Belinda



Pese a que se habla mucho de cómo se encuentra de salud, es la única aparición en redes sociales que ha realizado Belinda.

¿Por qué Belinda fue sometida a una cirugía?

Belinda comenzó a presentar problemas de salud a principios de marzo pasado, provocando que se cancelara su participación en el festival Bésame Mucho 2024.

Días después, la cantante pospuso otra presentación, pero ahora en Veracruz, desatando los rumores y es que no reveló qué estaba provocando su incumplimiento profesional.

Belinda guardó silencio sobre la enfermedad que padecía, pero todo quedó al descubierto ahora que sus padres detallaron que fue sometida a una cirugía por un tumor.

Aunque no confesaron en qué parte del cuerpo fue intervenida, Belinda Schüll e Ignacio Peregrín señalaron que todo salió bien y que la cantante está en recuperación.

"La verdad ha sido un momento difícil de salud. Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Mi hija no puede viajar, está aquí en México recuperándose", expresaron a 'Ventaneando' el 28 de marzo.

El padre de Belinda se limitó a señalar que "fue una emergencia" y que ahora que ya se realizó la cirugía todo se solucionó y "no dio más problemas".

PUBLICIDAD

Por su parte, Belinda Schüll sí habló del tumor extirpado, detallando que fue analizado y que se descartó un posible cáncer.