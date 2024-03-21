Belinda rompe el silencio sobre “colapso” de salud que sufrió: ¿por qué fue hospitalizada?
La cantante compartió detalles de su salud tras ser hospitalizada. A través de una nueva publicación de Instagram reveló la causa de su estadía en el nosocomio.
Las alarmas sobre la salud de Belinda se activaron en la madrugada del 21 de marzo, cuando la cantante publicó una foto desde lo que parecía ser su cama de hospital.
Ante las dudas sobre su hospitalización de emergencia, Belinda finalmente habló sobre su estado de salud. Explicó que la excesiva carga de trabajo había afectado su salud hasta el punto de sufrir un "colapso".
¿Por qué fue hospitalizada Belinda?
En sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Cactus’ agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo y reveló: “Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina".
"A veces dejamos los temas de salud para después y esto fue lo que me causó este colapso. Los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos”, continuó.
Su hospitalización de emergencia
Durante la madrugada del 21 de marzo, se emitió un comunicado por parte de la empresa JoyMusic Entertainment, informando que Belinda no podría participar en la Expo Feria Coatza en Coatzacoalcos, Veracruz, debido a que, por indicaciones médicas, “tuvo que ser hospitalizada”.
Horas más tarde, la exnovia de Christian Nodal compartió una fotografía presuntamente desde el hospital, donde únicamente se alcanzaba a ver un catéter colocado en su mano.
“La salud siempre tiene que ser lo más importante”, apuntó la intérprete de 34 años.