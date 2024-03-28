¿Belinda fue operada de emergencia por “tumor”? Su mamá da nuevos detalles

Video Belinda rompió en llanto después de estrenar su canción ‘Cactus’: "Mi pecho no es bodega"

A una semana de la hospitalización de emergencia de Belinda, surgieron nuevos detalles de su salud, donde se dio a conocer que la cantante habría sido operada de emergencia por un supuesto “tumor”.

Belinda Schüll solicitó respeto ante el difícil momento de salud que vive su hija, quien continúa recuperándose de una cirugía de emergencia.

“Ha sido un momento difícil de salud. Yo pido respeto”, expresó en la emisión de ‘Ventaneando’ de este 28 de marzo.

“Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud (delicado). Mi hija no puede viajar, ella se queda en México con su papá”, agregó tras ser captada en las inmediaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México.

¿Belinda fue operada de emergencia por tumor?

A pesar de que la madre de Belinda se negó a revelar la enfermedad que llevó a la cantante al hospital, sí respondió a la versión de que la causa habría sido un tumor.

“Fue un tema de salud de un día para otro por el que tuvieron que operarla”, aseguró. Sin embargo, le preguntaron: “¿Lo del tumor (quedó) descartado?”

“Pues se llevó a analítica (…) y fue negativo”, respondió tajante, haciendo énfasis en que los detalles de la salud de su hija solo podrían ser proporcionados por un doctor. "Mi hija está feliz (por los resultados negativos)", aseveró.

Familia de Belinda sufre tragedia en medio de la recuperación de la cantante

Finalmente, Belinda Schüll reveló que se vio obligada a separarse de Belinda debido a una emergencia familiar. Belinda estará bajo el cuidado de su padre durante su estadía en España.

“Yo viajo por un tema familiar, un poco duro…”, dijo, dejando entrever que “el fallecimiento” de alguien cercano a su familia era la causa.

La hospitalización de Belinda

La empresa JoyMusic Entertainment emitió un comunicado la madrugada del 21 de marzo informando que Belinda "tuvo que ser hospitalizada", sin revelar la causa.

Horas después, Belinda publicó una imagen desde el hospital en la que solo se veía un catéter en su mano. Después afirmó que su salud había sufrido un "colapso".