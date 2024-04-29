Belinda

¿Belinda paga con la misma moneda a Cazzu tras supuestas indirectas a Nodal? Esto publicó

La cantante estrenó junto a Natanael Cano el tema ‘300 noches’ y ha desatado teorías sobre si estaría dedicada también para Christian Nodal a dos años del rompimiento de su compromiso.

Por:
Paulina Flores.
Belinda dio continuidad a su faceta ‘bélica’ con el estreno de ‘300 noches’ junto a Natanael Cano, la cual ha desatado teorías sobre si la letra llevaría escondida algunas indirectas para su ex pareja Christian Nodal, como lo habría hecho en la canción ‘Cactus’.

¿Belinda envía indirecta a Cazzu?

En medio de las publicaciones que la cantante ha hecho para promocionar su nuevo sencillo destaca una con la que muchos aseguran estaría pagando con la misma moneda a Cazzu, la trapera argentina con la que el sonorense se convirtió en papá de la pequeña Inti, en septiembre pasado.

La imagen compartida en sus historias de Instagram este 26 de abril muestra a Gloria Frances Stuart, actriz que interpretó al personaje de ‘Rose’ en su etapa adulta en la película ‘Titanic’.

En la misma, hace referencia a la escena en la que el personaje comenzará a contar su historia con la frase: “Han pasado 84 años”. Sin embargo, Belinda la cambio por el texto: “Han pasado 300 noches”.

Foto con la que Belinda envía supuesta indirecta a Cazzu.
Foto con la que Belinda envía supuesta indirecta a Cazzu.
Imagen Belinda/Instagram


La publicación ha causado tremendo revuelo pues es la misma, con la diferencia del texto, que Cazzu publicó horas después de que Belinda estrenó el tema ‘Cactus’, en enero pasado.

En aquel momento, la argentina publicó también en sus historias la imagen con la que, de acuerdo con usuarios en redes sociales, habría enviado una indirecta a Belinda por los tantos años que ya habían pasado de su ruptura con Nodal.

Esta es la imagen que Cazzu publicó tras el estreno de 'Cactus', de Belinda.
Esta es la imagen que Cazzu publicó tras el estreno de 'Cactus', de Belinda.
Imagen Cazzu/Instagram

Sin embargo, Cazzu compartió la imagen sin ninguna descripción de por medio que indicara que era una dedicatoria.

Del mismo modo, Belinda no ha hecho una declaración oficial sobre si sus nuevas canciones están dedicadas para Christian Nodal o si están inspiradas en lo que vivió durante su relación.

“Este disco es muy personal, nuevo, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quien es cada canción”, se limitó a anunciar en noviembre del 2023 cuando reveló que estaba preparando música nueva.


