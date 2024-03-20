Belinda habla del género musical que creó (sus personajes Mariana y Silvana tienen que ver)

Video Belinda rompió en llanto después de estrenar su canción ‘Cactus’: "Mi pecho no es bodega"

Belinda sorprendió al revelar que con su más reciente canción, ‘Cactus’, está forjando un nuevo género musical al que ha denominado “corridos coquette”.

El tema, que lanzó el pasado 31 de enero, llamó la atención por la incursión de la cantante en dicho estilo melodioso y, además, por las aparentes indirectas que contiene sobre su pasada relación con Christian Nodal.

Belinda habla de los “corridos coquette”

En entrevista con Vogue México, la también actriz, de 34 años, aseveró que los “corridos coquette son un estilo propio”.

“Fusiona el sonido tradicional del corrido con un toque soñador y delicado, muy femenino y pop. Tomar riesgos es esencial, sin perder tu esencia”, explicó.

Belinda reconoció que imaginaba que su incursión en ese subgénero del regional mexicano provocaría polémica entre el público.

“Sabía que iba a causar controversia, es un sonido completamente diferente a lo que he hecho antes”, indicó la estrella pop.

“Este sonido es importante para mí, es México. Incluso mi próximo sencillo encapsula este género. Es con Natanael Cano, alguien a quien admiro mucho”, añadió.

‘Beli-k’, como se le conoce actualmente, desea que la audiencia escuche las coplas en las que ha estado trabajando. Ella estrenará su próximo álbum, ‘Indomable’, en abril.

“Detrás de cada melodía hay un proceso creativo intenso. Cuando finalizo una canción y son las cuatro de la mañana, y luego la escucho, siempre pienso en qué podemos mejorar al día siguiente”, expuso.

“Siempre trato de decir cosas diferentes. Me gusta que mis letras tengan profundidad, aunque también disfruto escribir canciones más ligeras para bailar”, compartió.

La protagonista de ‘Aventuras en el tiempo’, telenovela que puedes ver aquí en ViX, indicó que, “en el fondo”, busca reflejar “siempre esa conexión con emociones profundas” de su vida.

Belinda une las “dos partes” de su personalidad

Recordando su pasado, Belinda se remontó hasta la época en la que estelarizó el melodrama infantil ‘Cómplices al rescate’.

“Mariana y Silvana son increíblemente especiales para mí. Representan el inicio de todo. Interpretar a estos dos personajes fue un momento crucial”, aseveró.

Ante su nueva música, ella desvela lo que esos famosos personajes representan: “Siento que estoy fusionando esas dos partes de mi identidad en una sola”.