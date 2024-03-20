Belinda

Belinda habla del género musical que creó (sus personajes Mariana y Silvana tienen que ver)

La cantante expuso lo “importante” que es este sonido al que llama “corridos coquette” luego de la polémica que causó al incursionar en él con su tema ‘Cactus’. Belinda explicó por qué sus personajes en 'Cómplices al Rescate' se relacionan con su nueva música.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Belinda rompió en llanto después de estrenar su canción ‘Cactus’: "Mi pecho no es bodega"

Belinda sorprendió al revelar que con su más reciente canción, ‘Cactus’, está forjando un nuevo género musical al que ha denominado “corridos coquette”.

El tema, que lanzó el pasado 31 de enero, llamó la atención por la incursión de la cantante en dicho estilo melodioso y, además, por las aparentes indirectas que contiene sobre su pasada relación con Christian Nodal.

PUBLICIDAD

Belinda habla de los “corridos coquette”

En entrevista con Vogue México, la también actriz, de 34 años, aseveró que los “corridos coquette son un estilo propio”.

“Fusiona el sonido tradicional del corrido con un toque soñador y delicado, muy femenino y pop. Tomar riesgos es esencial, sin perder tu esencia”, explicó.

Más sobre Belinda

Belinda revela por qué rompió en llanto en concierto horas después de ser demandada por Lupillo
0:56

Belinda revela por qué rompió en llanto en concierto horas después de ser demandada por Lupillo

Univision Famosos
Belinda rompe en llanto en pleno concierto tras demanda de Lupillo y riesgo de ir a la cárcel
1:00

Belinda rompe en llanto en pleno concierto tras demanda de Lupillo y riesgo de ir a la cárcel

Univision Famosos
Lupillo ahora demanda a Belinda por “falsedad”: “Ella reconoce la relación”
1:00

Lupillo ahora demanda a Belinda por “falsedad”: “Ella reconoce la relación”

Univision Famosos
Belinda y Lupillo Rivera: un presunto romance, un tatuaje borrado y el final tormentoso que nadie vio venir
1:24

Belinda y Lupillo Rivera: un presunto romance, un tatuaje borrado y el final tormentoso que nadie vio venir

Univision Famosos
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia: autoridades exigen esto al cantante
1:00

Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia: autoridades exigen esto al cantante

Univision Famosos
Filtran supuesta fotografía de Belinda y Lupillo Rivera juntos: ¿comprobaría romance?
0:52

Filtran supuesta fotografía de Belinda y Lupillo Rivera juntos: ¿comprobaría romance?

Univision Famosos
Lupillo reacciona tras ser tachado por Belinda de “irrelevante” 
0:53

Lupillo reacciona tras ser tachado por Belinda de “irrelevante” 

Univision Famosos
Belinda y su mamá reaccionan a afirmaciones de Lupillo sobre el supuesto “noviazgo” con ella 
0:59

Belinda y su mamá reaccionan a afirmaciones de Lupillo sobre el supuesto “noviazgo” con ella 

Univision Famosos
Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?
0:46

Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?

Univision Famosos
¿Belinda y Lupillo Rivera querían ser papás de gemelas?: él habla como nunca de su “noviazgo”
0:59

¿Belinda y Lupillo Rivera querían ser papás de gemelas?: él habla como nunca de su “noviazgo”

Univision Famosos

Belinda reconoció que imaginaba que su incursión en ese subgénero del regional mexicano provocaría polémica entre el público.

“Sabía que iba a causar controversia, es un sonido completamente diferente a lo que he hecho antes”, indicó la estrella pop.

“Este sonido es importante para mí, es México. Incluso mi próximo sencillo encapsula este género. Es con Natanael Cano, alguien a quien admiro mucho”, añadió.

‘Beli-k’, como se le conoce actualmente, desea que la audiencia escuche las coplas en las que ha estado trabajando. Ella estrenará su próximo álbum, ‘Indomable’, en abril.

“Detrás de cada melodía hay un proceso creativo intenso. Cuando finalizo una canción y son las cuatro de la mañana, y luego la escucho, siempre pienso en qué podemos mejorar al día siguiente”, expuso.

“Siempre trato de decir cosas diferentes. Me gusta que mis letras tengan profundidad, aunque también disfruto escribir canciones más ligeras para bailar”, compartió.

La protagonista de ‘Aventuras en el tiempo’, telenovela que puedes ver aquí en ViX, indicó que, “en el fondo”, busca reflejar “siempre esa conexión con emociones profundas” de su vida.

Belinda une las “dos partes” de su personalidad

Recordando su pasado, Belinda se remontó hasta la época en la que estelarizó el melodrama infantil ‘Cómplices al rescate’.

PUBLICIDAD

“Mariana y Silvana son increíblemente especiales para mí. Representan el inicio de todo. Interpretar a estos dos personajes fue un momento crucial”, aseveró.

Ante su nueva música, ella desvela lo que esos famosos personajes representan: “Siento que estoy fusionando esas dos partes de mi identidad en una sola”.

“Es como si estuviera creando un puente entre mi pasado y mi presente, explorando los corridos, pero con un toque pop”, concluye.

Relacionados:
BelindaCorridos Tumbados Regional MexicanoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD