¿Belinda deseaba tener hijos con Nodal? Esto dijo ella cuando aún eran novios

Video Belinda inicia la 'tiradera' estilo Shakira: todas las indirectas a Nodal en su canción 'Cactus'

Belinda regresó a la escena musical con el lanzamiento de su canción ‘Cactus’, la cual se especula contiene referencias al romance que mantuvo con Christian Nodal, el cual terminó en febrero de 2022.

Es supuestamente en frases como: “¿de qué te sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?” y “una piedra que no fue real, un compromiso para aparentar”, que la cantante haría alusión a lo que vivió con su ex.

Tras la polémica generada por este nuevo tema, han surgido dudas sobre su relación, por ejemplo, si ella quería convertirse en madre al lado del compositor.

Esto dijo Belinda sobre tener hijos con Nodal

Christian Nodal le propuso matrimonio a Belinda en mayo de 2021, meses después, juntos hablaron de sus planes para el futuro, incluyendo si anhelaban ser padres.

“Muero de ganas por ser mamá. Es un deseo que tenemos los dos y ya hablamos del tema”, confesó ella en entrevista con la revista Quién en noviembre de aquel año.

“Creo que cuando pase va a ser una etapa muy bonita. (…) lo más importante es casarnos y que todo pase en su debido momento, pero sí es algo que queremos”, sentenció la también actriz.

Aunque el intérprete de ‘De los besos que te di’ manifestó que aspiraba a procrear cuatro hijos con la llamada ‘Princesa del pop mexicano’, esta sentenció que con tres sería “feliz”.

"Pero si él quiere cuatro, los que él quiera", admitió posteriormente la protagonista de telenovelas como 'Cómplices al rescate'.

¿Qué opinaba Nodal de ser papá con Belinda?

Previamente, en junio de 2021, ya que se rumoró que Belinda estaba embarazada, Christian Nodal lo negó, pero al mismo tiempo dejó claro que procrear con ella estaba en su proyecto de vida.

“No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado”, explicó en declaraciones retomadas por ‘Venga la alegría’.

“Mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas, apenas nos acabamos de comprometer, sigue la boda. Ya después de estar casados, y que lo disfrutemos un ratito, sigue un bebé”, agregó.

El cantautor hizo hincapié en que “a los 24 años” ya tenía “que ser papá”: “Yo quisiera tener unos cinco hijos”, adelantó.

Nodal se convirtió en padre con Cazzu y Belinda reaccionó

En abril del 2023, Christian Nodal y Cazzu dieron a conocer que tendrían a su primer retoño, a menos de un año de haber comenzado su noviazgo.

Al ser cuestionada por la prensa acerca de dicha noticia, Belinda manifestó contundentemente: “Un bebé siempre es una gran bendición”, según reportó TVyNovelas el 10 de octubre.