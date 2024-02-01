Belinda

¿Belinda deseaba tener hijos con Nodal? Esto dijo ella cuando aún eran novios

En 2021, tras comprometerse con el cantante, la intérprete de ‘Cactus’ reveló si quería convertirse en madre al lado de él. Ellos terminaron en febrero del año siguiente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Belinda inicia la 'tiradera' estilo Shakira: todas las indirectas a Nodal en su canción 'Cactus'

Belinda regresó a la escena musical con el lanzamiento de su canción ‘Cactus’, la cual se especula contiene referencias al romance que mantuvo con Christian Nodal, el cual terminó en febrero de 2022.

Es supuestamente en frases como: “¿de qué te sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?” y “una piedra que no fue real, un compromiso para aparentar”, que la cantante haría alusión a lo que vivió con su ex.

PUBLICIDAD

Tras la polémica generada por este nuevo tema, han surgido dudas sobre su relación, por ejemplo, si ella quería convertirse en madre al lado del compositor.

Esto dijo Belinda sobre tener hijos con Nodal

Christian Nodal le propuso matrimonio a Belinda en mayo de 2021, meses después, juntos hablaron de sus planes para el futuro, incluyendo si anhelaban ser padres.

Más sobre Belinda

Belinda se despide de México: revela la poderosa razón por la que dejará el país que tanto ama
2 mins

Belinda se despide de México: revela la poderosa razón por la que dejará el país que tanto ama

Univision Famosos
Cazzu habla sobre Belinda tras ventilar que “ya la va a conocer”: esto dijo ahora de la ex de Nodal
0:50

Cazzu habla sobre Belinda tras ventilar que “ya la va a conocer”: esto dijo ahora de la ex de Nodal

Univision Famosos
Cazzu y Belinda se encontrarán: esto dijo la cantante argentina sobre la otra ex de Nodal
2 mins

Cazzu y Belinda se encontrarán: esto dijo la cantante argentina sobre la otra ex de Nodal

Univision Famosos
¡Belinda vuelve a caer!: la cantante corre, va a dar al suelo y así reacciona
0:43

¡Belinda vuelve a caer!: la cantante corre, va a dar al suelo y así reacciona

Univision Famosos
Belinda reacciona a que pintura suya con Nodal se salvara de accidente automovilístico
2 mins

Belinda reacciona a que pintura suya con Nodal se salvara de accidente automovilístico

Univision Famosos
¿’Santa Belinda Patrona de México’ hizo un “milagro”? Las imágenes que se hicieron virales
1:09

¿’Santa Belinda Patrona de México’ hizo un “milagro”? Las imágenes que se hicieron virales

Univision Famosos
Belinda sorprende con una confesión sobre “los novios” que ha tenido: ¿mencionó a Nodal?
0:53

Belinda sorprende con una confesión sobre “los novios” que ha tenido: ¿mencionó a Nodal?

Univision Famosos
¿Belinda se burla de Ángela Aguilar desde Instagram? El origen del video que genera polémica
0:55

¿Belinda se burla de Ángela Aguilar desde Instagram? El origen del video que genera polémica

Univision Famosos
Belinda reacciona al revuelo de su nueva canción ‘Heterocromía’: ¿responde si es para un ex?
0:55

Belinda reacciona al revuelo de su nueva canción ‘Heterocromía’: ¿responde si es para un ex?

Univision Famosos
Belinda habla como nunca sobre Cazzu y celebra su éxito: esto dijo
1:02

Belinda habla como nunca sobre Cazzu y celebra su éxito: esto dijo

Univision Famosos

“Muero de ganas por ser mamá. Es un deseo que tenemos los dos y ya hablamos del tema”, confesó ella en entrevista con la revista Quién en noviembre de aquel año.

“Creo que cuando pase va a ser una etapa muy bonita. (…) lo más importante es casarnos y que todo pase en su debido momento, pero sí es algo que queremos”, sentenció la también actriz.

Aunque el intérprete de ‘De los besos que te di’ manifestó que aspiraba a procrear cuatro hijos con la llamada ‘Princesa del pop mexicano’, esta sentenció que con tres sería “feliz”.

“Pero si él quiere cuatro, los que él quiera”, admitió posteriormente la protagonista de telenovelas como ‘Cómplices al rescate’, que puedes ver aquí en ViX.

¿Qué opinaba Nodal de ser papá con Belinda?

Previamente, en junio de 2021, ya que se rumoró que Belinda estaba embarazada, Christian Nodal lo negó, pero al mismo tiempo dejó claro que procrear con ella estaba en su proyecto de vida.

“No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado”, explicó en declaraciones retomadas por ‘Venga la alegría’.

“Mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas, apenas nos acabamos de comprometer, sigue la boda. Ya después de estar casados, y que lo disfrutemos un ratito, sigue un bebé”, agregó.

PUBLICIDAD

El cantautor hizo hincapié en que “a los 24 años” ya tenía “que ser papá”: “Yo quisiera tener unos cinco hijos”, adelantó.

Nodal se convirtió en padre con Cazzu y Belinda reaccionó

En abril del 2023, Christian Nodal y Cazzu dieron a conocer que tendrían a su primer retoño, a menos de un año de haber comenzado su noviazgo.

Al ser cuestionada por la prensa acerca de dicha noticia, Belinda manifestó contundentemente: “Un bebé siempre es una gran bendición”, según reportó TVyNovelas el 10 de octubre.

No obstante, solicitó: “Les pido de favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad, es muy molesto (…) cada quien tiene su vida y, por respeto a la nueva familia, creo que no tengo por qué hablar de nadie”.

Relacionados:
BelindaChristian NodalFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD