Bárbara Torres rompe el silencio y confiesa si es verdad que maltrataba a Talina Fernández

“Le decía: ‘Vete de aquí, vete para allá, siéntate aquí, haz caso’ y Talina se enojó por los modos que tuvo Bárbara Torres… Un día Bárbara dijo: ‘Es que yo mando aquí en el piso y me tienen que hacer caso’ y Talina le contestó: ‘Tú a mí no me mandas, no recibo tus órdenes y a mí no me vuelvas a hablar’. Incluso fueron a hablarlo con el productor, en aquel entonces Andrés Tovar y bueno, pues Andrés le pidió a Bárbara que a Talina la dejara tranquila porque no podía traerla como pirinola y que sobre todo respetara su trayectoria”, comentó.