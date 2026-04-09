Famosos Astróloga que retó a pelear a Mhoni Vidente es hospitalizada: está “muy delicada” y “no cree contarla“ La creadora de contenido fue ingresada a una clínica, se dio a conocer este 8 de abril. Ella se encontraba “delicada de salud”, pero se desconoce el motivo. En días pasados, afirmó que le gustaría subirse a un ring con la vidente cubana.



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La ‘influencer’ y astróloga conocida como Jessica Esotérica ha sido hospitalizada de emergencia la noche de este 8 de abril.

La propia creadora de contenido compartió la noticia de su internamiento por medio de un ‘post’ de Instagram, en el que incluyó un video que grabó mostrando la clínica.

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“Familia bonita, les pido que me tengan en sus oraciones”, escribió, agregando que estaba “un poco delicada de salud”.

“Pero mi corazón está firme y confiada porque en Dios he puesto mi confianza”, aseguró en el mensaje que difundió.

Jessica Esotérica es ingresada a terapia intensiva

La mañana de este 9 de abril, en un comunicado se informó que Jessica Esotérica sería ingresada en un área especial de atención médica.

“Hola, hermanas, estoy pasando por un momento complicado, estoy por entrar a terapia intensiva, delicada de salud”, se lee.

“Actualmente estoy muy delicada. Les pido oración para mi pronta recuperación y salir de esta una vez más”, también se indica.

Posteriormente, ella subió una ‘selfie’ desde la cama, conectada a aparatos y usando bata. Además, reveló qué le ocurrió confesando que siente “mucho miedo”.

“Infección de tejidos blandos, que causa un choque séptico, que pone en peligro mi vida. La verdad no creo contarla”, anotó.

Ella puntualizó que la infección es “superfuerte”, por lo que no “se puede controlar la presión porque está muy baja”.

Jessica Esotérica reveló el motivo de su hospitalización. Imagen Jessica Esotérica/Instagram

En julio del año pasado, la comunicadora tuvo que ser intervenida debido a que, a causa de un accidente, se le rompió un implante mamario, reporta El Heraldo de México.

De acuerdo con el medio, ella se sometió a una cirugía de reconstrucción, donde los doctores decidieron inducirla al coma por presentar una arritmia cardíaca por la reactivación del marcapasos.

Al día siguiente, despertaron a la locutora de radio, que cumplió 62 años este marzo, y, posteriormente, la dieron de alta.

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Jessica Esotérica retó a una pelea a Mhoni Vidente

En día pasados, Milenio indicó que Jessica Esotérica retó a Mhoni Vidente para que peleen en una nueva edición del evento ‘Ring Royale’, organizado por Poncho de Nigris.

Al ser cuestionada por la prensa sobre con quién “se subiría al cuadrilátero”, sin titubear ella respondió que con la excolaboradora de Hoy.