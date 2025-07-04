‘Influencer’ y astróloga Jessica Esotérica hospitalizada tras cirugía: “Pronóstico reservado”

Video Yolanda Andrade reaparece llorando en medio de enfermedad: revela que no podía caminar

La ‘influencer’ y astróloga Jessica Esotérica se encuentra hospitalizada después de que tuviera que ser intervenida luego de ser víctima de un incidente.

Fue su equipo de trabajo el que, por medio de un comunicado, dio a conocer que la también comunicadora “se encuentra bajo pronóstico reservado tras una cirugía mayor necesaria para la reconstrucción de su seno, derivada del accidente ocurrido en Sayulita, Nayarit”.

Ella permanecerá internada “bajo estricta vigilancia médica en la clínica y todas sus actividades públicas y profesionales quedan suspendidas temporalmente”.

Debido a lo ocurrido, en el mensaje, se solicitó rezar por ella: “Pedimos de toco corazón que se unan en oración por su pronta recuperación”.

“Respetemos este momento sensible para ella y su familia, evitando especulaciones o información no confirmada”, concluyeron.

En el escrito, no se brindaron detalles del siniestro que afectó a tal grado la salud de la creadora de contenido.

Jessica Esotérica en el Pride

El pasado sábado 28 de junio, Jessica Esotérica estuvo presente en el Pride 2025, realizado en la Ciudad de México.

Ella compartió carrito alegórico con Alfredo Adame y la madre de la actriz Gala Montes, Crista, lo cual presumió en su cuenta de Instagram.

Francisco Gastelum, nombre real de la vidente trans, dijo ese día que este es “un tiempo de apertura, de hermandad y en que tenemos que dejar de hacer divisiones”.

¿Quién es Jessica Esotérica?

Jessica Esotérica es originaria de Mazatlán, Sinaloa. Cuando tenía 10 años se mudó a Reynosa, Tamaulipas, para posteriormente establecerse en Texas, donde reside actualmente, según Milenio.

Ella saltó a la fama gracias a Tiktok y se ha especializado en temas de ocultismo. Su popularidad aumentó asimismo por el programa de radiofónico, donde se hace llamar “la diva de la radio”.