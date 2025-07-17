Quitan la vida al artista ‘El Black’ en plena presentación: recibió dos disparos

Video Muere famosa presentadora hondureña a los 31 años: habría sufrido dolor de estómago antes de fallecer

El sonidero Iván Zárate, conocido popularmente como ‘El Black’, fue asesinado la madrugada de este jueves 17 de julio mientras se encontraba en una presentación.

El homicidio sucedió en una colonia de Monterrey, Nuevo León, ante al menos decenas de personas que estaban en el evento.

PUBLICIDAD

¿Qué le sucedió a ‘El Black’?

Testigos narraron que se realizaba un baile, en el que se presentarían diversas agrupaciones y equipos sonideros cuando un hombre armado disparó en repetidas ocasiones frente al escenario principal, según TV Azteca.

El tiroteo ocasionó “una estampida” de gente que intentaba resguardarse. Presuntamente, Iván Zárate no se percató de los balazos por llevar puestos audífonos, señala N+.

‘El Black’, quien operaba la consola de su sonido ‘Black System’, resultó con al menos dos impactos: uno en la cabeza y otro en el cuerpo.

Aunque, trasciende, lo llevaron en un vehículo particular a un hospital cercano, ahí, a su arribo, fue declarado sin vida. Tenía 33 años.

De acuerdo con los medios antes citados, Agentes de la Fiscalía General de Justicia del estado y peritos acudieron al lugar de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes.

Agentes acordonaron la zona y recolectaron indicios balísticos; sin embargo, hasta el momento, no se reportan detenidos ni el motivo del crimen.

Transmitieron baile antes del altercado

Momentos antes de lo sucedido, ‘Black System’ transmitió por medio de Facebook desde la celebración, en la que había muchos asistentes.

En el clip, se puede ver a una agrupación interpretando una melodía lenta mientras su vocalista pide: “Todos con las manos arriba”.