Muertes de famosos

Quitan la vida al artista ‘El Black’ en plena presentación: recibió dos disparos

El sonidero ‘El Black’ fue víctima de un ataque armado justo cuando se encontraba en un evento musical, de acuerdo con los reportes.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere famosa presentadora hondureña a los 31 años: habría sufrido dolor de estómago antes de fallecer

El sonidero Iván Zárate, conocido popularmente como ‘El Black’, fue asesinado la madrugada de este jueves 17 de julio mientras se encontraba en una presentación.

El homicidio sucedió en una colonia de Monterrey, Nuevo León, ante al menos decenas de personas que estaban en el evento.

PUBLICIDAD

¿Qué le sucedió a ‘El Black’?

Testigos narraron que se realizaba un baile, en el que se presentarían diversas agrupaciones y equipos sonideros cuando un hombre armado disparó en repetidas ocasiones frente al escenario principal, según TV Azteca.

Más sobre Muertes de famosos

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos

El tiroteo ocasionó “una estampida” de gente que intentaba resguardarse. Presuntamente, Iván Zárate no se percató de los balazos por llevar puestos audífonos, señala N+.

‘El Black’, quien operaba la consola de su sonido ‘Black System’, resultó con al menos dos impactos: uno en la cabeza y otro en el cuerpo.

Aunque, trasciende, lo llevaron en un vehículo particular a un hospital cercano, ahí, a su arribo, fue declarado sin vida. Tenía 33 años.

De acuerdo con los medios antes citados, Agentes de la Fiscalía General de Justicia del estado y peritos acudieron al lugar de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes.

Agentes acordonaron la zona y recolectaron indicios balísticos; sin embargo, hasta el momento, no se reportan detenidos ni el motivo del crimen.

Transmitieron baile antes del altercado

Momentos antes de lo sucedido, ‘Black System’ transmitió por medio de Facebook desde la celebración, en la que había muchos asistentes.

En el clip, se puede ver a una agrupación interpretando una melodía lenta mientras su vocalista pide: “Todos con las manos arriba”.

El sonidero ‘El Black’ fue asesinado.
El sonidero ‘El Black’ fue asesinado.
Imagen N+ y Black Systems/Facebook
Relacionados:
Muertes de famososAsesinatos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD