Muertes de famosos

Asesinan a ‘Nesaku’, famoso tiktoker, durante transmisión en vivo

Tras el ataque registrado en redes sociales, el influencer fue trasladado a un hospital donde perdió la vida por herida de bala, confirmaron medios.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Asesinan a influencer brasileño en transmisión en vivo: esto hacía antes de morir

Romim, el joven influencer conocido en redes sociales como ‘Nesaku’, murió después de recibir disparos durante una transmisión en vivo el pasado 12 de mayo.

A través de X (antes Twitter) fueron reveladas imágenes en las que aparece el joven fumando cuando segundos después se escuchan detonaciones de arma de fuego y la cámara deja de enfocar al influencer.

De acuerdo con reportes del sitio Telediario, familiares del joven lo habrían trasladado a un hospital de Río de Janeiro, Brasil, donde más tarde falleció luego de que los médicos no pudieron hacer más por las heridas de bala que tenía en la cabeza.

Hasta el momento se desconoce un reporte oficial sobre el móvil del ataque; sin embargo, el medio antes mencionado informó que presuntamente estaría relacionado con la venta de droga y el crimen organizado.

¿Quién era ‘Nesaku’?

De acuerdo con El Universal, Romim, más conocido en las plataformas como 'Nesaku', ganó fama entre los usuarios por su contenido humorístico.

El joven, del que no se ha revelado su edad exacta, presumía un estilo de vida extravagante, informaron. En su cuenta de TikTok sumaba más de 100 mil seguidores.

Relacionados:
Muertes de famosos

